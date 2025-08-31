Se reactiva el proyecto de apartamentos turísticos en el solar de la calle Mariana La intervención, en fase de catas arqueológicas, estuvo cinco años paralizada, y el terreno llegó a utilizarse como parking improvisado

Momento en el que se acometen las pertinentes catas arqueológicas, tras lo que comenzarán las obras para las viviendas.

David Roth Almería Domingo, 31 de agosto 2025, 22:56

El solar ubicado entre las calles Mariana, Lope de Vega y Padre Tapia, a escasos metros de la Plaza Vieja, vuelve a mostrar movimiento después de años de absoluta inactividad. Las obras, anunciadas en 2019 como parte de un proyecto privado para construir apartamentos turísticos, no llegaron a iniciarse, y el espacio acabó siendo utilizado como aparcamiento improvisado hasta su reciente vallado, hace unos meses.

La actividad actual responde a la ejecución de las catas arqueológicas, un paso previo obligatorio antes de iniciar cualquier obra en el centro histórico de Almería. Este procedimiento forma parte del protocolo habitual en zonas con valor patrimonial y es necesario para poder obtener la licencia definitiva. Desde el Ayuntamiento de Almería confirman que el solar es de titularidad privada y que, como en cualquier otro caso, el Consistorio únicamente vela por que todos los trámites cumplan la normativa vigente.

«El proyecto ya está definido y lo que se está haciendo ahora es el estudio arqueológico preceptivo por encontrarse en un entorno histórico», explican fuentes municipales. Aunque aún no se ha emitido el informe final del equipo de arqueología, las primeras valoraciones apuntan a la presencia de restos de cimentaciones antiguas, sin que por ahora se hayan detectado hallazgos de especial relevancia. Será el informe técnico el que determine si procede aplicar medidas de protección o si se puede seguir adelante con la obra tal y como está planteada.

La intervención arqueológica está siendo supervisada por una profesional con amplia experiencia en el patrimonio urbano almeriense, y los trabajos se están desarrollando conforme al protocolo establecido. Una vez finalizado el estudio, los resultados se remitirán tanto al Ayuntamiento como a la Delegación territorial de Cultura, que será la encargada de tomar una decisión sobre los pasos a seguir.

El proyecto contempla la construcción de un edificio con nueve apartamentos turísticos y espacios de hostelería anexos, que incluyen un bar y una cafetería. Todo ello sobre una superficie de aproximadamente 180 metros cuadrados, en una de las zonas más frecuentadas del casco histórico. Su cercanía a enclaves como la Plaza Vieja o la calle Jovellanos lo convierten en un punto estratégico para este tipo de iniciativas turísticas.

El solar fue en su día el emplazamiento de un antiguo edificio de viviendas que albergaba, en sus bajos, una pastelería muy popular entre los vecinos. Tras su demolición, el terreno quedó vacío y en estado de abandono. La imagen de ruina fue parcialmente tapada por el propio Ayuntamiento, que instaló lonas con imágenes de recursos turísticos para disimular el deterioro visual del entorno.

Cinco años después del anuncio inicial del proyecto, el arranque de las catas arqueológicas supone el primer avance real hacia la transformación de uno de los últimos espacios sin edificar del centro histórico. Si no surgen obstáculos patrimoniales, el solar podría convertirse próximamente en una nueva oferta turística y hostelera en el corazón de Almería.