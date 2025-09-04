Reabren la causa contra David Bravo, exdiputado por Almería, por presunta violencia de género La Audiencia Provincial de Sevilla ordena transformar las diligencias en procedimiento abreviado al apreciar indicios suficientes para que el proceso continúe contra el exdirigente de Podemos

David Roth Almería Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:08 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Sevilla ha ordenado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 que transforme en procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra el abogado y exdiputado de Podemos por Almería, David Bravo, por un presunto delito de violencia de género sobre su expareja.

La decisión, fechada el pasado 23 de junio, responde al recurso de apelación interpuesto por la acusación particular, que recurrió el archivo provisional dictado en febrero por el juzgado instructor. La Sección Cuarta de la Audiencia considera que existen «indicios suficientes» para continuar la causa, en base a la declaración de la denunciante, la corroboración de testigos e informes periciales.

De este modo, el tribunal revoca el sobreseimiento provisional y ordena al juzgado que dicte auto de transformación en procedimiento abreviado, paso previo a la posible apertura de juicio oral.

David Bravo, abogado sevillano especializado en propiedad intelectual, se dio a conocer en política en 2015, cuando fue designado cabeza de lista de Podemos por Almería en las elecciones generales del 20 de diciembre. A pesar de no tener vínculos directos con la provincia (él mismo admitió que nunca la había visitado antes de la campaña), logró un escaño en el Congreso gracias al impulso de la dirección nacional de la formación morada.

Su etapa parlamentaria fue breve y marcada por la polémica. Apenas cuatro meses después, Bravo renunció a volver a encabezar la lista por Almería alegando motivos personales y familiares, relacionados con la custodia de su hijo en Sevilla. En 2017 abandonó también sus responsabilidades en la dirección de Podemos en Andalucía.

Con este auto, el que fuera representante de la provincia en la Cámara Baja queda ahora a las puertas de un procedimiento judicial de mayor calado. La Audiencia ha puesto de relieve que los elementos presentados por la acusación justifican la continuación del caso, cuya resolución podría llevar a Bravo a enfrentarse en sede judicial a las acusaciones de su expareja.