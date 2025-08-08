Reabre al tráfico el acceso al Club de Mar desde el Cable Inglés Ya han finalizado los trabajos para la renovación del colector de saneamiento de la avenida Cabo de Gata

IDEAL Almería Viernes, 8 de agosto 2025, 12:17

Ya ha quedado restablecido el tráfico con normalidad en la calle Ángel Jover, de acceso al Club de Mar, el restaurante Catamarán y el parking del Cable Inglés, después de que las obras obligaran a trazar una ruta alternativa a través del parque de las Almadrabillas.

El concejal de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, ha anunciado la reapertura al tráfico de esta vía y la vuelta a la 'normalidad'. «Han sido unos trabajos urgentes y complejos que se han realizado en tiempo récord, después de que Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua de Almería, detectara en una inspección rutinaria la necesidad de sustituir este colector al encontrarse muy deteriorado en uno de sus tramos», ha trasladado Segura, que ha agradecido la «determinación y diligencia de los trabajadores», al tiempo que ha reiterado «las disculpas a los afectados» por las molestias generadas por unas obras de tal envergadura.

Los trabajos a realizar han contado con un presupuesto de 78.134 euros y han consistido en la renovación de un total de 71 metros lineales de tubería de saneamiento de distintos diámetros para cambiar el actual hormigón por PVC. También se han renovado dos pozos de registro y tres arquetas de saneamiento.

Esta obra, han asegurado desde el Ayuntamiento, garantiza la correcta canalización de las aguas residuales hasta la depuradora, evitando así cualquier vertido indeseado que pudiera afectar a la salubridad de la zona, así como al medio ambiente.

Las tareas de renovación, que comenzaron en la segunda quincena de junio, obligaron a realizar un desvío provisional del acceso al Club de Mar, al parking APK2 Almadrabillas, al restaurante Catamarán, al supermercado Consum y al centro deportivo Ego.