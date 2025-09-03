Raúl Sabiote, el músico almeriense ganador en uno de los concursos más prestigiosos del mundo El músico, afincado en Suiza, comenzó su trayectoria musical en Almería hace 18 años y ha convertido el bombardino en su herramienta de expresión y proyección internacional

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 3 de septiembre 2025, 15:00

El almeriense Raúl Sabiote Sánchez (1998) ha vuelto a hacer historia para el bombardino español. Radicado en la ciudad suiza de Lucerna, se ha proclamado ganador del International Lieksa Brass Week - Euphonium Competition, celebrado en Finlandia, un certamen cuya edición para este instrumento solo se convoca cada siete años y que está considerado uno de los más exigentes y prestigiosos del panorama internacional del viento metal.

El concurso, iniciado en 1998, ha acogido a lo largo de su historia a grandes nombres del panorama internacional, y este año un almeriense se une a esa lista de honor. La final tuvo lugar el pasado 31 de julio y reunió a alrededor de 25 participantes de países como Japón, Portugal, Suiza, Finlandia o Francia. Tras una intensa semana y media de competición, Sabiote se alzó con el primer puesto. El segundo lugar fue para Linus Tschopp, de la Hochschule der Künste Bern (Suiza), y el tercero para el francés Tewinn Spiess.

Una carrera forjada con constancia

Sabiote comenzó su trayectoria musical en Almería hace 18 años y ha convertido el bombardino en su herramienta de expresión y proyección internacional. Se graduó en la Hochschule Luzern (Suiza), donde obtuvo un Máster de Interpretación Musical, y actualmente culmina otro de Dirección de Orquesta y Banda.

Ha actuado como solista junto a formaciones como la Orquesta Sinfónica de Radio-Televisión Española, la Banda Municipal de Palma de Mallorca o la Banda Municipal de Alicante, y en escenarios de la talla del Teatro Monumental de Madrid, el Palau de la Música Catalana o el KKL Luzern Concert Hall. Su labor como director y docente también le ha llevado a trabajar con bandas en Suiza y a impulsar el festival D'Gata Brass Week, que reúne a profesores de primer nivel y fomenta el talento joven.

El primer bombardinista español en lograrlo

El triunfo en Lieksa se suma a una lista de logros sin precedentes para un bombardinista español. Sabiote ha sido el primer intérprete de este instrumento en ganar el Primer Premio de Juventudes Musicales de España, el Premio Europeo EMCY y el Concurso Internacional Edwin Fischer (Suiza). Para él, el reconocimiento en Finlandia supone «la culminación de un trabajo constante y una oportunidad para seguir reivindicando el papel del bombardino en el ámbito solista internacional».

Añade: «Me encantaría poder actuar más en mi tierra o presentar aquí mi próximo álbum. Pero, sinceramente, creo que todavía falta conciencia sobre la riqueza y variedad de instrumentos que existen fuera del circuito habitual, como el violín o el piano, por citar un ejemplo y sin desmerecerlos. Esto hace que propuestas como la del bombardino y otros instrumentos de viento metal no siempre encuentren el espacio que merecen, por muy sólida que sea la trayectoria.»

Tras este reconocimiento, Sabiote prepara el lanzamiento de su próximo trabajo discográfico, Reminiscencias, con adaptaciones propias de obras de Albéniz, Granados o Dvořák. Además, continuará su actividad internacional con actuaciones en España, Suiza y otros países europeos, llevando el bombardino y Almería a nuevos públicos y escenarios.