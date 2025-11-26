Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes de la UCO en diferentes registros durante el 18 de noviembre. R. I. / Canal Sur

Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García

La UCO interviene en los registros 7.620 euros en la casa de la hermana del expresidente que, con una nota en rojo, refería que «es de Javier Aureliano»

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 23:08

Comenta

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) llegaron al domicilio de Javier Aureliano García a las 7:15 horas para practicarle su detención por ... presunta pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho y blanqueo de capitales. A este arresto le precedía una ardua investigación del grupo de Delincuencia Económica de la UCO al comprobar «la aparente existencia de una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno de la Diputación que habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos» que se hicieron en base a «intereses personales y económicos».

