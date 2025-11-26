Sin rastro de «altas cantidades» de efectivo en la vivienda de García

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) llegaron al domicilio de Javier Aureliano García a las 7:15 horas para practicarle su detención por ... presunta pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho y blanqueo de capitales. A este arresto le precedía una ardua investigación del grupo de Delincuencia Económica de la UCO al comprobar «la aparente existencia de una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno de la Diputación que habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos» que se hicieron en base a «intereses personales y económicos».

Era el momento de actuar. Habían comprobado la «alta cantidad» en efectivo que habría manejado el expresidente de la Diputación en los últimos años de origen desconocido. Pero, hubo un giro de 180 grados. En los registros no hallaron esas «altas cantidades» de comisiones que adquirían tras la rúbrica de contratos de obras menores y que lo referían con 'muelas' en un grupo de WhatsApp.

El atestado derivado de los registros realizados el pasado 18 y 19 de noviembre, pertenecientes a la segunda fase del caso 'Mascarillas', revela que en el domicilio de García no hallaron esas «llamativas» cantidades en efectivo que en las pesquisas llamó la atención la disponibilidad que García tenía del mismo y que averiguaron tras conversaciones del grupo 'Naranjito' junto a los entonces hombres de confianza Óscar Liria y Fernando Giménez.

Las diligencias practicadas tras los registros, y a las que ha tenido acceso IDEAL, desvelan que la UCO intervino dos teléfonos móviles de alta gama, anotaciones en papeles y una escultura de pequeño tamaño dentro de una caja con el certificado del pintor y escultor Antonio López identificada bajo el nombre 'La mujer del Almanzora'.

Esta búsqueda de pruebas evidenciadoras por parte del expresidente se extendió hasta las 11:53 horas y, a las 12:18 horas, cambió el lugar de los registros. Era el turno de su despacho personal en la Diputación. Allí los agentes de la Guardia Civil, en compañía del entonces, detenido, intervinieron «un documento con una tabla de ingresos declarados y cobrados en efectivo», que pretendía «aparentemente dar soporte a un eventual manejo en efectivo» de García así como se requisaron «documentos sobre mascarillas».

Los agentes de la UCO, en sus pesquisas, resaltaban el «desconocimiento» de la procedencia del dinero en efectivo que utilizaba García para «las transacciones» ya que no había ningún movimiento en el banco. De esto dan cuenta al juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que autorizó la entrada y registro, refiriéndose a la «inexistencia de retiradas de efectivo en los productos bancarios» de Javier Aureliano García.

Dinero en una caja fuerte

Por el contrario, los registros de la UCO en la vivienda de la hermana del expresidente popular de la provincia, investigada por su presunta participación en el blanqueo de capitales, sí que permitieron la intervención de una «alta cantidad» de dinero. En la despensa del domicilio hallaron una caja fuerte que contenía 7.620 euros con una anotación a mano en color rojo que rezaba «Este dinero es de Javier Aureliano» y que, conforme a la declaración de la investigada, procedía del rendimiento de alquileres de pisos.

El resto del dinero se localizó durante los registros practicados en Fines, uno de ellos en el domicilio del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón. En el trastero del exregidor finense hallaron dentro de «una caja de botella de Möet» la cantidad de «1.750 euros»en «35 billetes de 50 euros».

En la vivienda de Rodrigo Sánchez López, hijo del exalcalde de Fines, la UCO localizó «7.900 euros». Esta cantidad se encontró dividida: en una caja azul con billetes que sumaban «1.900 euros» y, en la habitación del matrimonio, localizaron un monedero con «2.000 euros» mientras que en el vestidor del inmueble se intervinieron «4.000 euros».