Ramón González habla a los niños de Oncología del Hospital Torrecárdenas

En uno de esos pasillos donde la vida late con más fuerza que en ningún otro lugar, donde los silencios pesan pero los sueños aún ... pesan más, un grupo de niños ingresados en área de Oncologóia del Hospital Torrecárdenas escuchó este martes hablar de imposibles, con las palabras de Ramón González, un soñador que convierte sus sueños en realidad.

No eran imposibles trágicos ni muros sin puerta; eran imposibles pequeños, casi traviesos, de esos que esperan a que alguien los nombre para empezar a convertirse en realidad. Frente a ellos, alguien les habló de soñar grande. De mirar más allá de las paredes blancas, del gotero y el control de constantes. De apuntar al cielo y decir: yo también puedo.

Les contaron una historia sencilla y enorme, la de un niño de Almería -seguramente su propia vida-, hijo de una familia humilde, que levantó la vista una noche cualquiera y decidió que quería alcanzar ese punto rojo que brillaba en lo alto. Ese punto remoto. Ese destino imposible. Lo señaló con un dedo pequeño, lo guardó como quien se mete un tesoro en el bolsillo, y empezó a caminar. Y un día, contra toda estadística, contra todo pronóstico, contra todo lo que parecía lógico, lo consiguió. Porque los sueños, a veces, son tercos como los niños. Porque los imposibles, cuando alguien los persigue con la inocencia del que aún no conoce la palabra límite, se encogen hasta que caben en la mano.

Pero no era solo un día para contar historias. Era un día para reconocer valentías. Porque esos niños, sentados con sus batas pequeñas y sus ojos grandes, cuentan batallas todos los días y no presumen de ninguna. Luchan como gigantes con cuerpos diminutos, con una naturalidad que desarma. Son héroes sin capa, aunque quizá ellos no lo sepan. En sus miradas había preguntas, brillo, cansancio. Y también había fuerza. Una fuerza verdadera, de esa que no se aprende en los libros ni se entrena en gimnasios: la fuerza de seguir cuando todo se pone cuesta arriba.

Detrás de ellos, como cimientos invisibles, estaban sus padres. Héroes silenciosos, con el corazón en las manos y la vida suspendida en cada análisis, en cada parte médico. Padres que han aprendido a respirar hondo y a no derrumbarse, que sostienen sonrisas para que sus hijos no pierdan las propias. Padres que no lo dicen, pero luchan cada minuto, cada noche, cada madrugada en la que el sueño no llega.

Y alrededor, casi flotando, los ángeles de Torrecárdenas: el personal sanitario. Gente que camina con bata, pero también con ternura; que sabe que la medicina cura cuerpos, pero que las palabras curan almas. Profesionales que entran a las habitaciones y, muchas veces, salen con un pedacito de ellos mismos entregado sin que nadie lo note.

La vida merece ser vivida así, con el pulso alto, mirando hacia delante aunque a veces duela, soñando también cuando parece que soñar no sirve. Vale la pena apostar por lo imposible, por lo casi imposible, por lo que un día parece demasiado lejos. Porque tal vez lo único que necesita un sueño para empezar a cumplirse es que alguien lo señale, con la misma determinación con la que aquel niño almeriense señaló aquella estrella roja en el cielo y decidió que sería suya.

Y, entre esas paredes de hospital donde cada día se libra una batalla silenciosa pero inmensa, un puñado de niños aprendió que el cielo no queda tan lejos. Sólo hace falta decidir que vale la pena alcanzarlo.