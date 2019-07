Rafael Doctor llevará a los tribunales su despido en el CAF Rafael Doctor. / IDEAL «Entramos en una era donde los que estamos significados por nuestras luchas estamos marcados y es necesario purgar», ha valorado el gestor cultural EUROPA PRESS ALMERÍA Martes, 9 julio 2019, 18:02

El hasta ahora director del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) Rafael Doctor ha criticado el cese en su puesto por parte de la Secretaría de Innovación Cultural y Museos de la Junta de Andalucía, el cual recurrirá ante los tribunales al considerar que ha cumplido con su contrato a pesar de la reestructuración de la Agencia de Instituciones Culturales.

«Entramos en una era donde los que estamos significados por nuestras luchas estamos marcados y es necesario purgar», ha valorado el gestor cultural en un comunicado que ha publicado a través de sus redes sociales, en el que ha señalado que uno de los objetivos de la reorganización de la entidad era echarlo a pesar de que los «óptimos» resultados de su trabajo, que «no se ha valorado en absoluto».

«Se me ha ignorado. El que molesta soy yo, por ser y defender la libertad en el ejercicio de la gestión cultural«, ha indicado antes de matizar que en 30 años que lleva activo como profesional ha trabajado »con todos los colores políticos« y »siempre« se ha hecho »respetar como profesional«. »Cuando he tenido dudas he saltado«, ha incidido.

Así, ha señalado que la «batalla judicial» que pretende encarar no responde solo a sus intereses, sino también a «los del propio sector, que estos nuevos señores, empresarios convertidos en políticos, quieren convertir en algo donde sobramos todos aquellos que nos consideramos librepensadores». «Cualquier persona que conozca algo de esto sabe a qué y sobre todo a quién me enfrento. Asumir sus injusticias sería darle la razón y claudicar, y eso algo que no he hecho nunca y que no voy a hacer jamás, cueste lo que cueste«, ha manifestado.

Doctor, quien ha recalcado el «proceso de abandono y desgaste« al que ha sido »cruelmente sometido« en los últimos meses, ha recordado que él accedió al puesto tras un concurso público »muy complejo« que se resolvió en marzo de 2017 en el que obtuvo la plaza de Dirección de Programas del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF).

«Ínfimo presupuesto»

Así, ha subrayado que a pesar de las «infinitas dificultades» y de un «ínfimo presupuesto», que ha girado en torno a los 150.000 euros durante el pasado ejercicio, ha desarrollado su labor superando la «inmensa desidia institucional y una carencia de personal especializado para llevar a cabo lo planificado«, para lo que ha contado con el apoyo de »algunos compañeros de trabajo«.

«En 2018 logramos que las visitas se incrementasen un 67 por ciento, al mismo tiempo que fuimos capaces de planificar más actividades en este corto periodo que en los diez años anteriores de historia de la institución», ha apuntado Doctor, quien ha señalado que ha desarrollado un proyecto «sin apenas fondos».

Según las estadísticas manejadas por Cultura, el CAF recibió en 2018 un total de 26.195 visitantes, esto es, 10.350 más que el año anterior. Solo hasta mayo de este año ha alcanzado 12.225 usuarios, de modo que la estadística oficial no recoge aún la afluencia de público derivada de exposiciones posteriores.

Doctor ha incidido además en que con el cambio político acaecido en Andalucía a finales de año a través de un gobierno de coalición «PP-Cs-Vox», según ha referido, y con la incorporación de los nuevos cargos a la Agencia de Instituciones Culturales «entramos en una parálisis absoluta« al mismo tiempo que »recibimos todo tipo de ataques, entre ellos el de criticar que la programación que se hacía desde el CAF tenía un carácter ideológico«.

«A pesar de todo, cambiando fechas, buscando cómplices que nos ayudasen a financiar proyectos y, sobre todo, haciendo solidarios con la situación a los propios artistas y profesionales, logramos seguir programando y generando proyectos que han sido capaces de mantener el espacio activo«, ha valorado antes de hacer un repaso de grandes exposiciones de Norman Bethune y la Desbandá de Málaga, Cristina de Middel -quien ha afeado el cese en sus redes sociales-, Phes-fotografía española solidaria, Marlene Freniche, Virginia Rota o María Rosa Aránega.