'Quién es Quién', la radiografía del tejido empresarial de una sociedad cambiante

El Auditorio del Centro Financiero Cajamar, el mayor inmueble en extensión y tamaño levantado hasta el momento en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), ... se ha puesto este miércoles por la tarde de largo para acoger la presentación en sociedad de la guía empresarial 'Quién es Quién en Almería', lo que viene siendo el vademécum del tejido productivo de la provincia y en la que aparecen representados todos los sectores de la actividad económica.

Entres los asistentes, una nutrida representación de la sociedad civil, política y económica de una provincia que destaca por su fortaleza tanto en el sector de la horticultura como de la piedra natural, pero que también cuenta con importantes empresas relacionadas con otras actividades como el turismo, la sanidad, la gastronomía, la tecnología, la energía, la innovación, la cultura y el arte, entre otras ramas.

'Quién es Quién en Almería' es un directorio empresarial editado por Diario IDEAL Almería junto con la escuela de negocios San Telmo Business School, con el patrocinio global de la entidad financiera Cajamar.

Contando con la moderación de la empresaria Ana Belén Carrión Mercader, los cerca de 200 invitados, tuvieron la ocasión de conocer con más detalle y detenimiento los entresijos de esta publicación para después degustar un suculento cóctel en el hall del auditorio. Pero entre una cosa y la otra tuvieron también la oportunidad de conocer las impresiones sobre la guía de diferentes referentes de la economía, la educación y el periodismo y de escuchar la ponencia 'Los retos de la gestión del talento en un mundo en cambio', impartida por José Miguel Caballero, profesor asociado del Área de Dirección de Personas en la Organización en San Telmo Business School.Además, es máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Sevilla, diplomado en ADIS y en Alta Dirección de Empresas por San Telmo Business School, y licenciado en Derecho, especialidad en Empresa, por la Universidad de Sevilla.

Durante su intervención, el profesor caballero apuntó que « como decía Stephen Covey, aunque la tecnología reinventará los negocios y la forma de hacerlos, las personas seguirán siendo la clave del éxito». Aludió a la falta de personal talentoso y la dificultad de retener al existente por parte de las empresas. Y, en particular sobre la situación de Almería, precisó que «tiene un perfil específico en cuanto a su tejido empresarial, con un aparente predominio del sector servicios (en torno al 65%), pero con un peso muy relevante del sector agrario que, junto al 22% que representa en el mercado de trabajo según las estadísticas del SEPE, debe añadir una parte importante del sector servicios que se vincula a actividades relacionadas con el agro (y que algún estudio eleva al 30% del sector servicio). Ello supone que el empleo en Almería pudiera estar vinculado a la agricultura y a los servicios agrodependientes en más de un 42%, según esos mismos estudios.

A lo que añadió que «la configuración del tejido empresarial es casi totalmente de Pymes, la mayor parte de ellas sin empleados. Esto marca un carácter y una idiosincrasia muy particular que se refleja en la gestión de personas».

En este sentido, y en cuanto a la gestión de personas y búsqueda del talento, «nos encontramos con algunas paradojas en nuestra provincia como que convivan cifras de paro aun altas con falta de personal para la realización de muchas de las tareas, que hace depender a muchas empresas de la mano de obra extranjera».

A nivel general, Caballero aseguró que «cada vez más, los trabajadores requieren no solo unos niveles de ingresos, sino alcanzar unos objetivos de dominio de su actividad, de autonomía y de propósito». Así, dijo que «estamos viviendo, como recordaba Yuval Noah Harari, un proceso de cambios tan rápido en el entorno social, empresarial y tecnológico, que lo que más se va a valorar es la capacidad para aprender a reinventarse a lo largo de la vida laboral, a ser flexible, no tanto o no solo en cuanto a condiciones laborales, sino, sobre todo, en cuanto a desarrollar las actitudes y aptitudes necesarias para un entorno cambiante».

Por este motivo, «hoy se empieza a valorar más en algunos ámbitos el compromiso y el espíritu de sacrificio que la titulación académica o la experiencia. El talento es ese poder misterioso, que decía Goethe, que todos sienten pero que ningún filósofo explica».

Aunque muchas seguirán fieles a sus principios, Caballero desveló que «las empresas que triunfarán serán las que consigan no solo la implicación de sus equipos sino el compromiso de ellos, porque eso también significará que hay valor añadido en el trabajo de las personas».

La ponencia fue seguida con interés por el delegado de IDEAL en Almería, Miguel Cárceles, para quien «nuestra relación —la del periódico— con el mundo empresarial no puede limitarse a dos planos tradicionales: informar, por un lado, y servir como soporte publicitario, por otro. Creemos que el periodismo económico y local puede —y debe— ser algo más: una bisagra. Una bisagra que conecta, que facilita el diálogo, que abre puertas entre sectores, instituciones y ciudadanos». A su juicio, «esa es la filosofía que da sentido a iniciativas como 'Quién es Quién en Almería', nuestro directorio económico, que este año sale a la calle por segunda vez. Una herramienta que refleja, en datos y en rostros, la fuerza y la diversidad del tejido empresarial de nuestra provincia».

Comentó que «esta nueva edición reúne a cerca de 800 empresas, casi el doble que el año pasado. Detrás de esa cifra hay mucho más que un crecimiento estadístico: hay confianza» la de «quienes creen que compartir su nombre, historia y trabajo en un espacio común les hace más visibles y conectados, más parte de un todo».

Entre las personas que tomaron la palabra en el acto se encontró, a modo de anfitrión, Jesús Vargas, Subdirector general de Grupo Cajamar, que dijo de la guía que es «una auténtica radiografía del dinamismo y la creatividad de la provincia de Almería, que es tierra de contrastes y fértil ingenio».

Por parte de San Telmo Business School también se pronunció su director general de este centro formativo, Juan Pérez Gálvez, para quien «este anuario es un elogio al tejido empresarial que todas las mañana sigue creyendo en lo que hace».

En representación de la Diputación Provincial de Almería estuvo el vicepresidente quinto de la entidad, José Antonio García Alcaina, que cerró el evento advirtiendo de que «esta guía es una enciclopedia del capital humano de la provincia; precisamente ese capital humano ha sido decisivo para lograr que Almería sea un auténtico manantial de emprendimiento y de empleo».