Qvision presenta el proyecto europeo sobre Llentes multifocales en Los Ángeles (USA)

La ASCRS (Sociedad Americana de Cirugía de Cataratas y Cirugía Refractiva) es la Sociedad Científica Oficial en Estados Unidos para la cirugía de cataratas y cirugía refractiva, y una de las más influyentes a nivel internacional. Su congreso anual se distingue por la magnitud de investigaciones científicas presentadas y por congregar a destacados especialistas de todo el mundo.

El Dr. Joaquín Fernández, director médico de Qvision (Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas Almería), ocupa el cargo de secretario de la ESCRS, la homóloga europea de esta sociedad (ASCRS), posición alcanzada tras una votación unánime de la Junta Directiva.

En el marco del Congreso ASCRS celebrado en Los Ángeles (USA), el Dr. Fernández presentó la Clasificación Funcional de Lentes Intraoculares Multifocales propuesta por Qvision (1). Esta clasificación ha sido recientemente publicada como Editorial en la revista vista Journal of Cataract & Refractive Surgery (2), y tiene como objetivo clasificar las lentes intraoculares multifocales en función de los resultados visuales obtenidos por los pacientes, a través de la curva de desenfoque de agudeza visual, diferenciándose de las clasificaciones previas basadas en el perfil óptico de las lentes.

La Clasificación Funcional de Lentes Intraoculares Multifocales de Qvision ha sido seleccionada como referencia en Europa por la ESCRS y está en proceso de consenso mundial para su adopción como estándar en organizaciones internacionales como la ASCRS (Sociedad Americana de Cataratas y Cirugía Refractiva) y la APAO (Academia Asia-Pacífico de Oftalmología).

Ampliar TOP5 expertos mundiales en lentes multifocales El Dr. Joaquín Fernández especialista en cirugía refractiva, presbicia y cataratas, ha sido designado dentro del TOP5 de expertos mundiales en lentes intraoculares multifocales para cirugía de presbicia y cataratas, por el portal USA especializado en rankings sanitarios, Expertscape.com La realización de este ranking se realiza de una forma objetiva: Realiza una búsqueda en PubMed (Base de Datos donde se indexan todas las revistas médicas especializadas) para encontrar todos los artículos científicos publicados sobre cada especialidad en los últimos diez años. Asigna una puntuación a cada artículo científico, según el año de publicación, el tipo de artículo y la revista en la que se publicó. Determina una puntuación a cada autor del artículo en función de la autoría o de la colaboración en el mismo.

