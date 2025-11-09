Qvision presenta en México su proyecto mundial sobre cirugía de presbicia y cataratas
La Clasificación de Lentes Intraoculares Multifocales propuesta por Qvision será la referencia a nivel mundial seleccionada por las sociedades científicas continentales
Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:29
El Dr. Joaquín Fernández, director médico de Qvision (Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas Almería), ha sido invitado a participar como ponente en el ... Congreso del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata. Esta sociedad científica tiene como finalidad promover, actualizar y difundir el conocimiento médico y quirúrgico entre los especialistas en cirugía de presbicia y cataratas de todo México.
Durante el congreso, el Dr. Fernández presentó el proyecto desarrollado por Qvision sobre la Clasificación Funcional de Lentes Intraoculares Multifocales, reconocido internacionalmente como referencia Mundial en este campo.
Dicha Clasificación, propuesta por Qvision (1) y publicada como Editorial en el Journal of Cataract & Refractive Surgery (2), propone una nueva forma de categorizar las Lentes Intraoculares Multifocales basándose en los resultados visuales reales obtenidos por los Pacientes, utilizando la curva de desenfoque de agudeza visual, lo que permite medir de forma objetiva el rendimiento funcional de cada lente en distintas distancias, lo que supone un cambio de paradigma frente a las clasificaciones tradicionales, basadas exclusivamente en el diseño óptico de las lentes.
Inicialmente avalada por la ESCRS como referencia europea, esta Clasificación Funcional ha sido posteriormente adoptada como estándar Mundial por las principales Sociedades Científicas Continentales. Entre ellas destacan la ASCRS (Sociedad Americana de Cataratas y Cirugía Refractiva), la APACRS (Sociedad Asia-Pacífico de Cataratas y Cirugía Refractiva) y la LATAMSCRS (Sociedad Latinoamericana de Cirugía de Catarata y Refractiva). Su aceptación internacional confirma su relevancia científica y su utilidad para comparar de forma homogénea los resultados de diferentes lentes intraoculares en todo el mundo.
(1) Functional Classification of Intraocular Lenses Based on Defocus Curves: A Scoping Review and Cluster Analysis
(2) Evidence-based functional classification of simultaneous vision intraocular lenses: seeking a global consensus by the ESCRS Functional Vision Working Group.
TOP5 expertos mundiales lentes multifocales
El Dr. Joaquín Fernández especialista en cirugía refractiva, presbicia y cataratas, ha sido designado dentro del TOP5 de expertos mundiales en lentes intraoculares multifocales para cirugía de presbicia y cataratas, por el portal USA especializado en Rankings Sanitarios, Expertscape.com
La realización de este ranking se realiza de una forma objetiva:
Realiza una búsqueda en PubMed (base de datos donde se indexan todas las revistas médicas especializadas) para encontrar todos los artículos científicos publicados sobre cada especialidad en los últimos diez años.
Asigna una puntuación a cada artículo científico, según el año de publicación, el tipo de artículo y la revista en la que se publicó.
Determina una puntuación a cada autor del artículo en función de la autoría o de la colaboración en el mismo.
