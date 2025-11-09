Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Patrocinio

Qvision presenta en México su proyecto mundial sobre cirugía de presbicia y cataratas

La Clasificación de Lentes Intraoculares Multifocales propuesta por Qvision será la referencia a nivel mundial seleccionada por las sociedades científicas continentales

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:29

El Dr. Joaquín Fernández, director médico de Qvision (Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas Almería), ha sido invitado a participar como ponente en el ... Congreso del Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata. Esta sociedad científica tiene como finalidad promover, actualizar y difundir el conocimiento médico y quirúrgico entre los especialistas en cirugía de presbicia y cataratas de todo México.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Qvision presenta en México su proyecto mundial sobre cirugía de presbicia y cataratas

Qvision presenta en México su proyecto mundial sobre cirugía de presbicia y cataratas