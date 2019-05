Qvision presenta en San Diego (USA) sus resultados en Vista Cansada y Cataratas con lentes multifocales

El Director Médico de Qvision, la Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas Virgen del Mar, ha sido invitado al Congreso que celebra la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva (ASCRS) en Estados Unidos donde ha expuesto los resultados en corrección de la Vista Cansada y Cataratas obtenidos en Qvision con las lentes multifocales

El doctor Joaquín Fernández ha sido invitado al Congreso Internacional que celebra la Sociedad Americana de Catarata y Cirugía Refractiva (ASCRS) que ha tenido lugar en San Diego (USA) y que es uno de los Congresos más importantes a nivel mundial para especialistas en Cirugía de polo anterior. El Doctor Joaquín Fernández, ha explicado durante su participación el trabajo realizado en la corrección de la Vista Cansada y las Cataratas con las lentes intraoculares multifocales, lentes que se utilizan para corregir los defectos de visión tanto de lejos como de intermedio y cerca.

También presentó el modelo de predicción del rendimiento visual postoperatorio del paciente intervenido en función de los parámetros biométricos preoperatorios, este trabajo ha sido desarrollado por el Departamento de I+E de Qvision y es el primer modelo que intenta predecir como será la visión del paciente en función de los datos biométricos obtenidos en el estudio preoperatorio (1). A este Congreso Internacional celebrado en San Diego (USA) han asistido más de 5.000 oftalmólogos especialistas en Cirugía Refractiva, Presbicia y Cataratas, siendo uno de los congresos más importantes a nivel mundial en esta especialidad.

La cirugía de la Vista Cansada y Catarata, es una técnica con altos niveles de seguridad y con periodos de recuperación muy cortos, se puede realizar asistida con Láser de Femtosegundo, dispositivo que permite automatizar y personalizar varias fases de la intervención, aportando una mayor precisión al proceso quirúrgico (2).

Procedimientos personalizados

En Qvision realizamos un exhaustivo análisis de los parámetros biométricos oculares del Paciente que pudieran afectar al rendimiento visual postoperatorio. Con estudios que hemos publicado en revistas especializadas de alto impacto, haciendo una selección personalizada del tipo de lente intraocular multifocal que se adecúe a las expectativas de cada Paciente.

Todo es fruto del trabajo realizado por el Departamento de I+E (Investigación y Evidencia) que se orienta a la búsqueda de la Excelencia en cuanto a Satisfacción de los Pacientes operados de Vista Cansada y Cataratas con implante de lentes intraoculares multifocales.

