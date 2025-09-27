Qvision lidera Proyecto Europeo sobre cirugía de presbicia y cataratas

Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:58 Compartir

La ESCRS (European Society of Cataract & Refractive Surgeons), es la Sociedad Europea de Cirujanos especialistas en Cirugía Refractiva y Cataratas, su congreso anual es probablemente el más influyente a nivel mundial sobre cirugía refractiva, presbicia y cataratas acorde al volumen de comunicaciones científicas presentadas y el número de asistentes, representantes de todas las áreas geográficas del planeta.

El Dr. Joaquín Fernández, director Médico de Qvision (Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas Almería), ocupa actualmente el cargo de secretario ejecutivo de la ESCRS, posición alcanzada tras una votación unánime de la junta directiva.

En el marco del Congreso ESCRS celebrado en Copenhagen (Dinamarca), el Dr. Fernández presentó la Clasificación Funcional de Lentes Intraoculares Multifocales propuesta por Qvision. Esta clasificación ha sido recientemente publicada como editorial en la revista vista Journal of Cataract & Refractive Surgery, y tiene como objetivo clasificar las lentes intraoculares multifocales en función de los resultados visuales obtenidos por los Pacientes, a través de la curva de desenfoque de agudeza visual, diferenciándose de las clasificaciones previas basadas en el perfil óptico de las lentes.

La Clasificación Funcional de Lentes Intraoculares Multifocales de Qvision que fue seleccionada como Referencia en Europa por la ESCRS ha sido consensuada como referencia mundial para su adopción como estándar en las sociedades científicas continentales como la ASCRS (Sociedad Americana de Cataratas y Cirugía Refractiva), APACRS (Sociedad Asia-Pacífico de Cataratas y Cirugía Refractiva) y la LATAMSCRS (Sociedad Latinoamericana de Cirugía de Catarata y Refractiva).

Ampliar Joaquín Fernández, director Médico de (Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas Almería) TOP5 expertos mundiales lentes multifocales El Dr. Joaquín Fernández especialista en cirugía refractiva, presbicia y cataratas, ha sido designado dentro del TOP5 de expertos mundiales en lentes intraoculares multifocales para cirugía de presbicia y cataratas, por el portal USA especializado en rankings sanitarios, Expertscape.com La realización de este ranking se realiza de una forma objetiva: Realiza una búsqueda en PubMed (Base de Datos donde se indexan todas las revistas médicas especializadas) para encontrar todos los artículos científicos publicados sobre cada especialidad en los últimos diez años. Asigna una puntuación a cada artículo científico, según el año de publicación, el tipo de artículo y la revista en la que se publicó. Determina una puntuación a cada autor del artículo en función de la autoría o de la colaboración en el mismo.