Qvision, Diputación y ONCE consolidan sus becas a la formación para tres jóvenes de la provincia Esta iniciativa se realiza por cuarto año consecutivo y tiene el objetivo de impulsar el futuro académico y la formación laboral de los beneficiarios

R. I. Almería Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:33 Comenta Compartir

Diputación de Almería ha acogido por cuarto año consecutivo la entrega de becas educativas de Qvision a tres jóvenes de la provincia de Almería. El centro médico Qvision con el apoyo de la Diputación Provincial de Almería y la Fundación ONCE realizan esta acción con la finalidad de fomentar su formación y futura inserción laboral. Las personas beneficiarias han sido reconocidas con la entrega de estas ayudas como reconocimiento a su potencial y resultados académicos.

El acto de entrega se ha realizado esta mañana en el Salón de Plenos de la Institución. El vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, acompañado por la diputada de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz; el director médico de Qvision y oftalmólogo, Joaquín Fernández, y la directora de Once Almería, María Jesús Segovia, han sido los encargados de entregar las becas a Alicia Jiménez, Juan Antonio Ucles y Laurentiu Cristian.

El vicepresidente de la Diputación ha destacado que es un privilegio acoger por cuarto año estas becas que apuestan por el futuro académico y laboral de estos tres jóvenes: Estas becas que celebran la excelencia académica, la superación personal y la igualdad de oportunidades son valores que compartimos plenamente y que forman parte del compromiso de esta institución con los almerienses. Un compromiso que compartimos con Qvision y, sobre todo, con su alma máter, el oftalmólogo Joaquín Fernández, a quien le quiero dar las gracias de parte de todos los almerienses por esta iniciativa».

Además, Ángel escobar ha destacado la labor que realiza Joaquín Fernández, que «es un referente, no solo en su trabajo porque es uno de los mejores especialistas del mundo en cirugía refractiva, sino también por su solidaridad y su labor humanitaria porque ha llevado sus servicios a los países más desfavorecidos, además del orgullo almeriense».

Por último, el vicepresidente de la Diputación ha felicitado a los tres jóvenes que reciben este año esta beca educativa: «Os lo merecéis, sois un orgullo para vuestras familias y, sobre todo, para toda la sociedad almeriense. Aprovechad esta oportunidad para sacarle el máximo partido a esta beca y para en un futuro devolver a la sociedad esta oportunidad como la que os está dando Qvision. Y desde la Diputación de Almería vamos a seguir trabajando para igualar oportunidades entre toda la sociedad almeriense y dar forma a este tipo de proyectos que mejoran la vida de las personas».

Por su parte, Joaquín Fernández ha puesto en valor que «hoy es un día muy especial porque rendimos homenaje a tres personas a las que admiramos profundamente por el camino que han recorrido y por los valores que representan. Para nosotros es un orgullo reconocer ese esfuerzo y esa constancia que os han llevado a destacar en vuestros ámbitos. Esa es la esencia de la meritocracia: alcanzar metas gracias al trabajo, la dedicación y el compromiso. Con este reconocimiento queremos que no solo se visibilice vuestra trayectoria, sino que también seáis un ejemplo inspirador para vuestra generación y para las que están por venir. Personas como vosotros demuestran que el esfuerzo tiene recompensa y que el talento, cuando se cultiva con pasión, deja huella en la sociedad».

Por último, la directora de ONCE Almería, María Jesús Segovia, ha expresado su reconocimiento a los tres jóvenes y ha puesto en valor el esfuerzo de Juan Antonio, el joven designado por ONCE, que « al igual que todos vosotros, ha tenido que enfrentarse a grandes dificultades que la vida pone por delante. Sin embargo, este último año ha sido especialmente duro para él, porque se ha encontrado con una limitación visual inesperada. Un año es poco tiempo para adaptarse a un reto de tal magnitud, pero ha demostrado una enorme valentía. Has conseguido superar todos los contenidos, aprobar todas las asignaturas y afrontar con éxito la prueba de la PEvAU. La ONCE ha estado a tu lado, proporcionándote las herramientas y estrategias necesarias para hacerlo posible, y seguiremos ahí, apoyándote en tu proyecto vital para que logres todo lo que te propongas. Queremos que la discapacidad visual nunca sea para ti un obstáculo, sino un desafío que se pueda transformar en nuevas oportunidades».

Esta beca permite a estos tres jóvenes seguir formándose en su trayectoria educativa. Los tres estudiantes han sido reconocidos con la entrega de estas ayudas como reconocimiento a su potencial y resultados académicos. Alicia Jiménez ha sido la alumna del IES Sabinar de Roquetas de Mar que ha obtenido la máxima nota de la PEvAU en Almería con 13,97 puntos.

Por otro lado, Juan Antonio Uclés, designado por ONCE, tiene discapacidad visual y esta beca le ayudará a hacer realidad su sueño educativo. Laurentiu, ha sido designada por Diputación y la beca le va a permitir seguir con su formación educativa.