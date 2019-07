Qvision coordinó el 'European Refractive Surgery Symposium' celebrado en Madrid

El doctor Joaquín Fernández, Director Médico de Qvision, coordinó junto con el doctor Ángel López Castro el 'European Refractive Surgery Symposium', celebrado en Madrid, donde presentó los resultados de la técnica láser ReLEx SMILE para la corrección de Miopía y Astigmatismo y de la técnica NICE para corregir la Vista Cansada con el implante de lentes intraoculares multifocales R.I. Jueves, 18 julio 2019, 00:40

El Director Médico de Qvision, el doctor Joaquín Fernández, coordinó junto con el doctor Ángel López Castro la Reunión Europea de Expertos en Cirugía Refractiva 'European Refractive Surgery Symposium', que se ha celebrado recientemente en Madrid, donde presentó los resultados obtenidos en Qvision para la corrección de los defectos refractivos. La técnica ReLEx SMILE, que permite la corrección de la Miopía y el Astigmatismo y la técnica NICE que corrige la Presbicia (comúnmente denominada Vista Cansada) mediante el implante de lentes intraoculares multifocales asistidas por láser de femtosegundo.

En esta cita, a la que acuden Médicos Oftalmólogos de toda Europa, el doctor Joaquín Fernández explicó el modelo de predicción del rendimiento visual postoperatorio del paciente intervenido en función de los parámetros biométricos preoperatorios, un trabajo desarrollado por el Departamento de I+E (Investigación y Evidencia) de Qvision.

Se trata del primer modelo que intenta predecir cómo será la visión del paciente en función de los datos biométricos obtenidos en el estudio preoperatorio (1).

También presentó el desarrollo de una nueva fórmula biométrica para el cálculo de la potencia de la lente a implantar en pacientes sometidos a cirugía de Presbicia (Vista Cansada) y Cataratas, una fórmula que mejora los resultados refractivos postoperatorios (2).

Procedimientos personalizados (Opinión doctor Joaquín Fernández)

En Qvision realizamos un exhaustivo análisis de los parámetros biométricos oculares del paciente que pudieran afectar al rendimiento visual postoperatorio. Con estudios que hemos publicado en revistas especializadas de alto impacto, haciendo una selección personalizada del tipo de lente intraocular multifocal que se adecue a las expectativas de cada Paciente. Todo es fruto del trabajo realizado por el Departamento de I+E (Investigación y Evidencia) que se orienta a la búsqueda de la excelencia en cuanto a satisfacción de los pacientes operados de vista Ccansada con implante de lentes intraoculares multifocales.

