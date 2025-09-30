Una quincena de personas vulnerables trabajará en la limpieza de los barrios de Almería Ayuntamiento y Acciona han firmado un convenio para su inserción laboral dentro de la Estrategia Eracis+ y reforzarán el servicio diario en el turno de tarde

Martes, 30 de septiembre 2025

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, y el director del Servicio Municipal de Limpieza Urbana y Playas de Acciona, Javier López, han firmado un convenio dentro de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Intervención Social (Eracis+) que permitirá la inserción laboral de una quincena de vecinos de zonas desfavorecidas con el fin de reforzar la limpieza de los barrios.

Estas 15 personas formarán grupos de refuerzo en el turno de tarde para ayudar al servicio ordinario de limpieza viaria, principalmente, en las tareas de barrido, así como en la retirada de carteles del mobiliario urbano y de malas hierbas.

Los equipos actuarán en El Zapillo, Calzada de Castro, Plaza de Toros, Los Ángeles, Los Molinos, San Luis, Piedras Redondas y Torrecárdenas, con un ámbito de intervención que supera los seis millones de metros cuadrados.

Durante el acto de la firma, han estado presentes los concejales de Integración Social, Participación y Distritos del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, y de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, así como el responsable del área de Servicios Urbanos y Medio Ambiente de Acciona en el Sur de España, Javier Mínguez, y trabajadores municipales vinculados a la Estrategia Eracis+.

La alcaldesa ha agradecido, según han informado el Ayuntamiento en una nota, a todas las partes implicadas «la buena voluntad» para llegar a este acuerdo «que beneficia a las personas residentes en zonas desfavorecidas, como son los barrios de Araceli-Piedras Redondas, Los Almendros-El Puche, Fuentecica-Quemadero y La Chanca-Pescadería, donde los equipos Eracis están funcionando muy bien, habiendo conseguido hasta la fecha la inserción laboral de 323 vecinos».

Vázquez ha agradecido, asimismo, a los trabajadores del programa «su dedicación, implicación y sensibilidad» para que esta Estrategia para la Cohesión e Intervención Social «cumpla su objetivo final: mejorar la vida de las familias», al tiempo que ha aplaudido «la responsabilidad social y la solidaridad» de Acciona «para dar trabajo a las personas que más lo necesitan».

La regidora almeriense ha asegurado que este convenio «es un paso más, una acción más de intervención social para que la Estrategia Eracis+ del Ayuntamiento de Almería cumpla con su objetivo de incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en estas barriadas y que tanto estas personas como sus familias puedan formarse y tener las herramientas adecuadas para integrarse social y económicamente en nuestra ciudad».