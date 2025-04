Aroa García Almería Sábado, 5 de abril 2025, 23:43 Comenta Compartir

Almería vive hoy el Domingo de Pasión desde el Teatro Apolo con una finalidad clara: escuchar el pregón de la Semana Santa de Almería, que este año corre a cargo de José Ángel Vázquez Díaz. Un almeriense de los pies a la cabeza, apasionado de la cultura y las tradiciones. Desde hace casi diez años es sacristán en la parroquia de Santa María Coronada de San Roque y, ahora,vuelve a su ciudad, a su Almería, para decirle a los cofrades como siente, ve y vive la Semana Grande. Hoy tiene ganas de mostrarle a su Almería lo que siente y cómo siente la Semana Santa.

Un hombre que cada Miércoles Santo, se pone su ropón de pertiguero azul, para acompañar a la Señora de la Merced por las calles de la ciudad. Las tapas del pregón las tiene plagadas de 'estampitas' desde los Mártires de la Salle a la de la Señora de la Hermandad del Prendimiento que lo acompañará durante esta mañana. Suya es la palabra Pregonero y la Almería Cofrade está deseando escucharle.

–¿Qué es para usted la Semana Santa de Almería?

–Es una forma de vida que se espera, se vive y se mantiene durante todo el año.

–¿Cómo le comunicaron que iba a ser pregonero?

–Me llamó el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y le pedí una noche, por lo menos, para pensármelo. Después de insistir, acepté por varios motivos. Desde que este acto puede ser que no vuelva a ocurrir nunca más –para mí Almería y su Semana Santa son muy importantes, algo que quiero y que echo mucho de menos–, entonces, dije, no voy a dejar pasar la oportunidad. Me costó aceptarlo porque no me sentía como la persona indicada para dar el pregón. No soy alguien muy conocido o relevante, que arrastre a cofrades… pero todo pasa por algo y lo acepté al final.

–¿Cómo se siente ahora mismo?

–Pues mira, me he sentido y me siento muy acompañado, muy querido y, sobre todo, muy tranquilo en el sentido de que hay muchísima gente que tanto el día que se anunció mi designación como ahora que llega el momento, me hacen sentirme muy arropado y eso da mucha tranquilidad.

–¿Cómo definiría la designación de pregonero? ¿Responsabilidad o privilegio?

–No te sabría decir un porcentaje exacto. Lógicamente, lo primero de todo, es un privilegio y muy grande. Es inmenso el hecho de que pueda ser pregonero de la Semana Santa de mi tierra con todos los cofrades que hay, ¿no? Pero, lógicamente, es una responsabilidad muy grande ya que hay que dar voz a tantísimos cofrades… el pregón es mío, pero no es el pregón de mi Semana Santa, es el pregón de la capital… Entonces, ahí sí tengo esa responsabilidad de que, todos, aunque sea un poco, cuando escuchen mi pregón lo sientan como suyo. Lo dejaría en un 50% responsabilidad y 50% privilegio.

–Y una vez asumido el encargo, esa primera noche que le hace tomar la decisión, ¿tenía claro lo que quería contar? ¿Le costó ponerse delante de la pantalla en blanco y escribir?

–No tenía nada claro. Nada. Le di muchas vueltas a la cabeza y fíjate, me vino antes el final, desde ese momento supe cómo quería terminar y luego dije ¿por dónde empiezo? Hace dos años di el pregón oficial de la Semana Santa de San Roque pero no quería seguir el mismo esquema y, aunque hay ideas similares, como la juventud o la caridad, no quería que tuviera nada que ver. Ha costado darle forma y saber lo qué decir de cada cosa. Hay mucho que hablar y decir, pero la intención es no aburrir al público, quedarme corto o pasarme.

–¿Cómo, cuándo y dónde ha cobrado forma el pregón? ¿A mano, a ordenador?

–Pues, de todas las maneras, la verdad. Ha habido momentos en los que iba por la calle y pensaba 'Oye, esta idea…' Entonces, sacas el móvil corriendo y lo anotas. Pum. Pum. Para cuando llegara a casa pudiera tener una referencia. Pero las ideas más efectivas han sido a papel y boli, como toda la vida.

–¿En qué ha hecho especial hincapié en su discurso?

–La mayoría es en verso, o por lo menos, lo he intentado. He hecho mucho hincapié en la idea de que la Semana Santa va mucho más allá de salir a la calle de procesión, ¿no? Voy dando algunas pinceladas de esa actividad que tenemos las hermandades, desde los cultos internos hasta una parte que siempre he defendido que tienen las Hermandades como mantener las tradiciones porque, por ejemplo, las Cruces de Mayo siguen gracias a las hermandades, muchos 'Belenes' también son gracias a ellas al igual que actividades de caridad. Esa es la parte que no se ve. Entonces, yo hago ese llamamiento a los almerienses a que no se queden solo en esta semana del año, sino que si son hermanos de una hermandad o tienen pensado pertenecer a una hermandad, que se involucren, siempre según nuestras posibilidades en esa vida de hermandad, que la Semana Santa no termina cuando entra el Resucitado, que esa vida debe seguir todo el año para esa simbiosis de las hermandades con la ciudad se vaya manteniendo y se vaya fomentando.

–¿A quién se lo dedica?

–A la ciudad. Además, al principio del texto aunque no lo digo, antes de iniciar el pregón pone a mi Almería. Luego sí, cuando ya estoy en pleno pregón, pues sí lo digo, que va para todas las juntas de gobierno y para todos esos cofrades, anónimos, la mayoría de las veces, que son los que hacen posible todo lo que luego vemos en las calles y todo lo que las hermandades van aumentando en patrimonio, tanto material como personal.

–¿Qué imágenes le han venido a la mente durante la preparación del discurso?

–Uf. Muchísimas. Sobre todo de mi infancia. Mi padre es Guardia Civil y la Comandancia de la Guardia Civil está en Oliveros… Entonces, la Hermandad de Pasión la recuerdo de siempre, y lo cuento en el pregón. Recuerdo cómo mi madre me llevaba a ver el Cautivo y yo me iba para la Merced. También los recuerdos que viví con muchas personas que ya no están, por ejemplo, la persona que a mí me llevó de la mano a Pasión, pues ya no está. Una persona que también me guió mucho en las cofradías, que fue Federico Bueno, también me he acordado mucho de él, y de mis abuelos, lógicamente, también. Entonces, me han venido muchas imágenes de adolescente cuando en La Salle hacíamos las visitas cuando se acercaba el Viernes de Dolores. También esas mañanas de Domingo de Ramos cuando salíamos de misa y nos íbamos al Paseo de Almería a ver a la Borriquita. Todas esas escenas las tengo muy grabadas, de llevar mi olivito o mi palma pequeña.

–Dígame tres momentos de la Semana Santa de José Ángel.

–Si tengo que decir tres momentos son los siguientes: el primero sería contemplar cómo las imágenes «se van subiendo», como solemos decir. No me gusta mucho la expresión pero en el momento en el que suben los pasos, que, yo, lógicamente al vivir de la distancia, lo voy viendo y siento que esto ya está aquí. Segundo, el llegar a Almería y escribir '¿Dónde estáis? ¿Os veo?' y que me escriban 'Oye ¿por dónde andas que ya sé que has llegado?' Pues son momentos... de amigos y cofradías. Que es la mezcla perfecta, de las mejores para nosotros. Y, el tercer momento, es muy íntimo para mí. Es cuando la Hermandad ya ha entrado en la Casa de Hermandad. Es ese momento, por lo general, de alegría, de felicitaciones, de abrazos, cuando ya estamos en euforia después de la estación de penitencia. Pero los titulares ya los tenemos allí., ya ha pasado la euforia, y el acercarme un poquito a esa capilla, cuando ya no hay nadie, o a lo mejor queda alguien recogiendo algo. Por ejemplo, Ico, que siempre está por allí perfeccionando que los pasos se queden bien, que no tenga ni una mota de un pétalo, para que no pase nada. Es un instante íntimo y de agradecimiento. Normalmente, cuando entra la Hermandad yo tengo que estar de vuelta porque el Jueves Santo ya tengo que estar en San Roque. Sin embargo, este año me podré quedar un poquito más.

–¿Por qué María del Mar Marín para presentarle?

–Pues porque con ella se inició esta andadura cofrade pública, digamos. Es cierto que, curiosamente, la primera amistad que hice en el mundo cofrade fue Javi Cañas, que coincidimos en Pasión y luego en bachillerato en la Salle y mantenemos la amistad desde entonces. Pero, en esa andadura, sobre todo, en Prendimiento, yo llego de la mano de María del Mar. Yo me pongo en contacto con ella a través de aquel famoso foro cofrade que teníamos en la adolescencia, que, aunque, no había redes sociales, allí también se hablaba de todo tranquilamente, la conozco allí y ella es la que me ha guiado, me ha enseñado, me ha aguantado y me ha dado a conocer a mucha gente. Entonces, yo creo que, en este momento de mi vida, en el que voy a pregonar esta Semana Mayor, tenía que estar conmigo esa persona que ha hecho que yo llegue a la Semana Santa de Almería.

–Cada pregonero deja su huella, ¿cuál le gustaría que fuera la huella de su pregón?

–A mí me gustaría que la gente cuando salga del teatro o cuando escuche el pregón se sienta identificada con lo que he dicho. Que no digan, bueno, sí, el pregón de Semana Santa. Todos tenemos dentro de nosotros un pregón, incluso aunque digamos que no seríamos capaces de darlo. Porque todos vivimos nuestra Semana Santa de una manera y todos tenemos unas vivencias. Hay quien centra más el pregón en sus vivencias personales y hay gente que no se centra tanto en ellas. Quiero dejar esa sensación de, oye, pues este pregón ha sido para los cofrades, que quién lo escuche, sepa sí o sí que se está hablando de la Semana Santa almeriense. Es una Semana Santa que en veinte años ha crecido mucho para bien, hemos perdido las prisas y creo que hemos cogido ese ritmo de ir poco a poco, de ir aportando calidad al patrimonio de nuestra Semana Santa. Este patrimonio ha ido haciendo mella en la ciudad, crecen cada vez más los cortejos y cada año son más las hermandades que pronto ponen túnicas agotadas. Nuestra Semana Santa tiene una salud bastante buena y poco a poco se van viendo los trabajos de cada hermandad.