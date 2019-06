«Nos quieren de nuevo en los armarios»

Las caras de la organización lo decían todo. «Enhorabuena», se comentaban con miradas cómplices quienes se han dejado la piel para que Almería tuviera su propio Orgullo, su fiesta por la diversidad. Centenares de personas -más de lo que la propia organización hubiera podido inicialmente imaginarse, temían del carácter poco movilizado de la sociedad almeriense - convirtieron ayer en suyo el Orgullo LGTBI más masivo de la historia de Almería. Familias enteras, pandillas de chicos jóvenes, parejas de igual o de distinto sexo; españoles y extranjeros. Sin distinción, marcharon en bloque con la única condición de lanzar su mejor sonrisa. Y quienes se encontraban con ellos, envueltos en música, observaban expectantes la algarabía. Tres carrozas desfilaron cargadas de alegría y bailoteo. Y hubo quien no dudó lo más mínimo (pueden verlo en la portada de hoy de IDEAL) en sumarse a la fiesta y darse un buen baño de pícaras pistolas de agua al son de la música. En un ambiente familiar y, sobre todo, absolutamente festivo, una pareja de mujeres vestidas de novia fueron lanzando visualmente el mensaje que ha centrado el Orgullo 2019 de Almería: «Todos los días, todos los espacios, todos los derechos». Y como si de un uniforme escolar se tratase, prácticamente no había participante que no portase una bandera multicolor en signo de complicidad con los derechos del colectivo LGTBI y en favor de la diversidad afectivo-sexual.

La movilización -que es el cierre de la conmemoración del 50 aniversario de los disturbios de Stonewall Inn, detonantes de la lucha por los derechos civiles de homosexuales y transexuales en occidente- recorrió todo el centro histórico de la ciudad: el Paseo, la calle Gerona y las calles Real y Jovellanos. Y acabó donde siempre han acabado las grandes citas en Almería: en la plaza Vieja.

«El año que viene volveremos», se conjuró Antonio Ferre, presidente de Colega Almería, la principal organización LGTBI de la provincia.

El evento, masivo, reivindicó la defensa de los derechos conquistados ante amenazas sobrevenidas. En un manifiesto que ayer leyó el propio cabeza visible de la organización en Almería, Ferre recordó que tras medio siglo de lucha por «los derechos humanos» del colectivo LGTBI, las personas homosexuales y transexuales están «mejor que entonces, pero algo peor que hace cinco años». «La sombra de la ultraderecha en todo el mundo intenta oscurecer nuestro sendero de baldosas amarillas», deslizó ante más de 5.000 participantes del final de la marcha del Orgullo. Además, recordó que no es algo ajeno a España, en donde, dijo, hay formaciones que pretenden «regresar al debate asuntos que pensamos que habían sido superados». «No solo nos cuestionan como colectivo, sino que nos amenazan con la no celebración de jornadas como la de hoy. Nos quieren de nuevo en los armarios, y por eso debemos señalarles con el dedo, a ellos y a sus colaboradores necesarios, como nuestros principales enemigos».

Ferre no mencionó a dicha formación: pero se dio por sobre entendida. «Aquí caben todos los colores menos el verde ese», dijo. No en vano, Vox -al que claramente se refería- fue el único partido con representación política en las instituciones en ausentarse de la movilización tras considerarla difusora de una supuesta «ideología de género».

El Orgullo cerró como había empezado la tarde: con música, baile y mucha alegría. La Plaza Vieja fue el cobijo de un fin de fiesta multicolor e histórico en Almería.