«No me quemó la cara porque le sacaba el local para adelante»

Naara Crespo no lo duda. «Si mi 'ex' lee esto e intenta hacer algo, irá a la cárcel», responde tajante. Y por eso muestra su cara, porque ya no le vence el miedo. Si algo tiene en común con Sara López y María Jaramillo –nombres ficticios de otras dos mujeres víctimas de violencia de género– es que tres maltratadores les hicieron perder la identidad durante mucho tiempo. 16 años, a la primera; 22, a la segunda; seis, a la tercera. Y que, ahora, la recuperan, junto a otras 27 mujeres, gracias al programa 'Itinerario con compromiso que cambian vidas', que realiza Cruz Roja en Almería.

La libertad es nueva para todas las mujeres del programa. Justo hoy se cumple un año del momento en el que los vecinos de Crespo alertaron a la policía. «De una que me pegó, casi me deja en el suelo», sostiene. La realidad llegaba de lejos. Desde los 20 años convivió con su maltratador. Nadie denunció por ella. Sus tres hijos, ahora adolescentes, eran pequeños, ella estaba aislada y su madre se enteró «muy tarde». «Mi madre, pobre, lo supo después de 16 años porque yo no hablaba y no le enseñaba nada», argumenta.

Y no fue fácil conseguir la libertad. Los hijos de Crespo le preguntaban de manera «diaria» el porqué de seguir en casa junto a su maltratador. Ella no tiene respuesta, sólo las lágrimas. «¿Por qué las mujeres nos tenemos que ir de casa y abandonar las cosas de nuestros niños? Que se vaya quien nos hizo daño de la ciudad», se cuestiona entre lágrimas. Y no evita hablar de la presencia de «esa persona» en Almería. «Sigue molestando y lo hace a través de los niños», confirma. Crespo dice lidiar ahora con la violencia vicaria que su maltratador ejerce en los periodos vacacionales a pesar de la custodia completa a su favor.

Ampliar Naara Crespo relata su historia en el programa de Cruz Roja. C. S.

La larga burocracia durante el proceso de divorcio, que consiguió el pasado marzo, le hizo perder buena parte de sus trabajos por la imposibilidad de compaginar los juicios con el horario laboral. También, los 16 años de «tortura» vividos. Pero ahora tiene nueve meses cotizados a la seguridad social, «un embarazo», relata entre risas. Son los que lleva en el programa de Cruz Roja junto a otras 27 mujeres víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual. «He perdido vida, pero la estoy recuperando ahora», declara Crespo.

El proyecto se centra en un itinerario formativo y de inserción laboral de cara a la recuperación de las vidas de estas mujeres. La técnica de empleo del programa, Andrea González, explica que, para llegar al cometido, fue fundamental el fortalecimiento de la autoestima. El miedo y la falsa creencia de «inutilidad» son los factores que se trabajaron desde el inicio. «Venían desubicadas y aisladas porque se las anuló, pero van consiguiendo hitos», afirma.

Los talleres formativos aportan herramientas para desarrollar sus competencias personales, recuperación emocional y la alfabetización digital. Todo ello se nutre junto a formaciones para optar por el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas en el domicilio o actividades auxiliares de comercio, títulos que reclamaron las participantes.

Tal y como cuenta González, muchas de ellas no tenían acceso a un teléfono móvil. Los talleres han posibilitado los conocimientos para usar videollamadas laborales, pedir el certificado digital y conseguir la vida laboral de cada una de ellas, según cuenta Antonio Caldero, técnico del proyecto 'Clica' en Cruz Roja, que ayuda a la formación en la competencia digital.

Justo en la vida laboral se centra ahora Sara López, que supera los 60 años. Hoy cumple uno más. A petición de ella, sólo se muestran sus manos. Pero decide no eliminar ninguno de sus complementos. «Esto lo he comprado con mi dinero, antes también era mío, pero ahora lo es más», asevera. La suya es una historia propia de falta de cariño. Desde pequeña cuidó a sus padres y, una vez fallecidos, se enamoró del que después sería su maltratador durante más de dos décadas. A medida que construían un negocio, él la derribaba. «Poquito a poco te joden la vida hasta que te encuentras aislada, sin reconocerte», mantiene.

La semblanza de López contiene 22 años de tortura. «Le hubiese encantado mutilarme y quemarme la cara, pero no podía porque le sacaba el local adelante», sostiene. Los gritos se sucedían, así como las patadas. El «ser» era conocedor del miedo y lo usaba. Entre medias, nadie ayudó a López. «Nadie se quiere meter en problemas, pero lo sabía todo el mundo y nadie hizo nada porque me veían fuerte, una mierda», exclama. Pero las carencias afectivas, le hacían creer que tenía un entorno donde sentirse integrada y un hogar. Todo era mentira.

Hace tres veranos, López encontró el silencio en una parada de autobús. «Era gloria no escuchar chillidos», asume. Después de la covid-19, decidió no aguantar más «miserias». Las declaraciones del Papa Fracisco en las que equiparaba la procrastinación al pecado, le valieron para marcharse. Su moral cristiana le impedía el suicidio así que abandonó el hogar. Llevarse dos maletas le costó una denuncia por parte de su exmarido. Encontró en Cruz Roja la «humanidad». Sin sentirse juzgada, continúa su formación y trabaja en una multinacional de distribución francesa. Bien sabe López que la formación es decisiva y es ahora cuando se siente empoderada. Acude a clases de inglés, tiene motivación en el trabajo y se siente útil. A su vida pasada le pone una frase: «Efectivamente, Sara, eres una tía con cojones».

La técnica de empleo Andrea González no obvia la «poca sensibilización» que las empresas tienen para contratar a estos perfiles de mujeres víctimas de violencia de género. Lo cierto es que muchas de ellas se formaron hace 20 años en Derecho y Comunicación Audiovisual y nunca han podido ejercer su profesión. «Hay que ir más allá», cuenta González sobre las capacidades que creen las empresas sobre estas mujeres. De tal forma, rompe una falsa sobre la capacitación y asegura que el compromiso y la actitud son la impronta de cada una de ellas. «Si yo voy al trabajo y me lo como», cuenta López.

La razón de ser del itinerario es esta treintena de mujeres. Todas ellas afirman que dejaron «pasar» el tiempo, pero que ahí sigue presente. Gracias a las derivaciones del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), consiguieron conocer el proyecto de Cruz Roja, que se entabla dentro del plan que desarrolla desde hace más de 25 años. Este último surgió gracias al convenio de colaboración entre la Conserjería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y Cruz Roja.

María Jaramillo ronda los 50 años. Hace no muchos meses convivía junto a su maltratador. La apartó de su familia durante la relación. «No podía pintarme las uñas porque decía que eso era de putas», narra. Jaramillo tomaba medicación sin receta para evadirse durante el día. Sólo pide memoria para continuar la vida con sus hijos y seguir la formación de atención sociosanitaria para insertarse en el mercado laboral.

En apenas 10 minutos de conversación, Jaramillo no yergue la mirada. Es una de las imposiciones que vivió durante seis años. «Yo iba con la cabeza agachada porque me decía que si miraba a alguien era una descarada que se insinuaba», apostilla. Tampoco podía formarse, ni hacer la compra sin permiso, ni usar el dinero, ni el teléfono móvil. «Yo no sé por qué me privé de tanto», añade mientras llora. El círculo «vicioso» en el que permaneció Jaramillo constaba de «eternos» perdones a causa de las mentiras, sexo y regalos. Pero todo ha cambiado. El deseo por vivir y ayudar a sus cuatro hijos la motiva cada mañana junto a sus compañeras.

Naara Crespo recuperó su vida en marzo de 2025. Sara López hizo lo propio en enero. María Jaramillo, en febrero. La primera espera su oportunidad en el ámbito sociosanitario. La segunda pisa con fuerza el suelo de un hipermercado que ya siente como suyo. La tercera quiere trabajar en cuidados de personas mayores. Todas reclaman un empleo que les permita cerrar una etapa de violencia. No hay nada más revolucionario que una mujer que recupera su nombre. En Cruz Roja lo han logrado 30. El mundo no las escuchó antes. Que no se atreva a ignorarlas ahora.

Hasta un centenar de mujeres, insertadas en el mercado laboral

El proyecto de Crus Roja se desarrolla en las ocho provincias de Andalucía con el objetivo de trabajar junto a mujeres víctimas de violencia de género, explotación sexual y trata. Los fines del program contemplan que 189 mujeres realicen el itinerario de inserción social y laboral. La cifrá podrá aumentar hasta las 227.

El compromiso de inserción cuenta con hasta 95 participantes con contrato de un mínimo de seis meses y suscrito dentro de los seis meses posteriores a la finalización del itinerario.

¿Sufres violencia de género? ¿Conoces a alguna víctima? El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.