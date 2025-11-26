Queman el parque infantil de Loma Cabrera

El parque infantil del barrio almeriense Loma Cabrera ha amanecido este miércoles parcialmente calcinado por un incendio que se ha producido durante la madrugada. Un ... fuego que presuntamente habría sido provocado a falta de confirmación de los Bomberos de Almería.

Los daños de este espacio en el que se divierten diariamente los niños son visibles: el tobogán y el balancín han quedado calcinados mientras que el caucho y el césped artificial han sido devorados por las llamas. Del otro lado, parte del vallado de seguridad y el panel informativo también están destrozados.

Fuentes municipales confirman a IDEAL que los vecinos del entorno instalaron una manguera en el bebedero de la barriada y salieron con cubos de agua para sofocar las llamas mientras llegaban los Bomberos de Almería.

La dimensión de estos daños, por el momento, se desconoce. No obstante, la cifra para reparar este acto vandálico asciende a 15.000 euros que tendrá que afrontar desde el Ayuntamiento de Almería a través de la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento de parques y jardines y que, por el momento, tardará en ser reparado.

El concejal delegado del Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, ha trasladado a IDEAL que estos actos vandálicos «dañan la imagen de la ciudad y el trabajo de unos profesionales que, a diario, se encargan de mantener los espacios». Así, lamenta que «estos episodios ocurren prácticamente a diario en la capital».

«Como concejal, estaré al lado de las familias y vecinos para que este parque vuelva a ser un lugar seguro y alegre lo antes posible. No dejaremos que la violencia destruya lo que construimos entre todos», ha dado cuenta, además, a través de sus redes sociales.