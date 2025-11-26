Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado del parque infantil de Loma Cabrera. R. I.

Queman el parque infantil de Loma Cabrera

El tobogán, el balancín y parte del césped artificial y el caucho han quedado destrozados por las llamas provocadas durante la madrugada

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:39

El parque infantil del barrio almeriense Loma Cabrera ha amanecido este miércoles parcialmente calcinado por un incendio que se ha producido durante la madrugada. Un ... fuego que presuntamente habría sido provocado a falta de confirmación de los Bomberos de Almería.

