Quejas en Navarro Rodrigo por el corte total de la salida al Paseo de Almería «No han puesto ni un cartel antes de entrar al último tramo avisando de que no se puede pasar y, sobre todo, los viejecicos llegan y tienen que darse la vuelta», lamentan los comerciantes

M. C. C. Almería Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:13 | Actualizado 18:31h.

Las obras del Paseo de Almería y, sobre todo, cómo se están desarrollando, son motivo de queja un día sí y otro también. Si el jueves fueron los hosteleros los que mostraron su indignación por las molestias que están causando y aseguraron que están al límite, este viernes han sido los comerciantes y usuarios de la calle Navarro Rodrigo los que han expresado a IDEAL su malestar.

Y es que la vía, una de las principales del área comercial del centro de la ciudad, ha amanecido con el acceso al Paseo de Almería totalmente cortado. No solo en el límite de la intersección con esta principal arteria de la capital en la que se está actuando, sino también unos metros hacia dentro.

Eso deja a la oficina bancaria que en ella se ubica, muy frecuentada durante las mañanas principalmente, sin acceso, lo que obliga a los clientes a darse la vuelta por Navarro Rodrigo igual que llegan a este punto de la vía.

«No han puesto ni un cartel antes de entrar al último tramo avisando de que no se puede pasar y, sobre todo, los viejecicos llegan y tienen que darse la vuelta», lamentan los comerciantes que, «en lugar de estar atendiendo a nuestros clientes, y vendiendo, que es lo que tendríamos que hacer, estamos haciendo las veces de guardias jurados avisando a la gente de que no se puede pasar».

E. A. C.

«No solo tenemos que aguantar el polvo y las cucarachas que están saliendo, sino que también tenemos que salir cada dos por tres a la calle cuando vemos, sobre todo, a personas con movilidad reducida, a ancianos, que pasan. Les avisamos para que no se den un paseo en vano, con el esfuerzo que ello les supone. Las cosas no se hacen así», han expresado con indignación y malestar a este periódico.

«Con poner un cartel en la esquina del Mercado Central, avisando de que la calle no tiene salida, sería suficiente. Pero es que lo están haciendo todo mal», asevera con vehemencia una de las comerciantes, que advierte de que, a pesar del anuncio municipal de que las obras continuarían por las noches para avanzar en la ejecución de los trabajos, «a partir de las ocho de la tarde paran y aquí no trabaja nadie».

Ampliar E. A. C.

Las quejas de los comerciantes manifestadas al Ayuntamiento propiciaron finalmente que este instara a la empresa a abrir el acceso a la entrada de la entidad bancaria que, además, permite el paso hacia el Paseo de Almería sin necesidad de que los viandantes tengan que dar la vuelta por Méndez Núñez para poder llegar hasta el mismo punto.