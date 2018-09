«Los puntos fuertes de la cocina almeriense son el sacrificio, la cocina de mercado y los platos de cuchara»

Entre sonrisas y abrazos de reencuentro, uno a uno han ido llegando a las cocinas del Gourmet, los seis cocineros que sorprendieron con un almuerzo de sabor almeriense, equilibrado e innovador, a los más de medio centenar de comensales que asistieron al escenario del teatro. En un ambiente cordial, propio de encontrarse entre amigos, la mañana comenzaba recordando anécdotas y compartiendo inquietudes, rodeados de los alumnos de la escuela de hostelería que emocionados escuchaban atentos las primeras directrices.

«Este Gourmet estoy encantado con poder compartir un rato de cocina con Joseba o Pablo, son dos grandes cocineros que aún sin nacer en Almería forman parte de la gastronomía de la provincia, la defienden y la sienten incluso más que muchos de nosotros», confesaba Tony García, chef propietario de Espacio Gastronómico Tony García, mientras probaba uno de los elementos del ceviche de corvina que elaboraba Pablo Fuente, jefe de cocina de Bacus. «El día que no nos inviten será una pena. Hoy es un día más que de trabajo, de compañerismo», reconoce el chef García.

La solera culinaria venía de la mano de Antonio Gázquez, jefe de cocina de Las Eras y que, quien tras toda una vida dedicada a los fogones, lanza en breve 'Aquí no sobra nada', un libro enfocado a la comida de aprovechamiento que promete no defraudar. «La capitalidad nos ha brindado la oportunidad de centrar el foco sobre la gastronomía de la ciudad , con él sobre nuestros hombros estamos persiguiendo la recuperación de la gastronomía tradicional de Almería, platos de antaño adaptados a la cocina actual para no perder esas recetas de arraigo como maimones, zaramandroña, el ajillo colorao o algunos escabeches, como los de verdura que hemos presentado en nuestro plato». Antonio reconoce que encontrarse con compañeros es no sólo un placer, sino que la comunicación entre profesionales es fundamental, une lazos y enriquece. «La experiencia del año pasado me fue tan grata que éste tenía intención de venir como comensal, pero ante una invitación para cocinar junto a estos grandes cocineros no pude decir que no».

Joseba Añorga chef propietario de la Taberna con su nombre en la Plaza Vieja de la capital almeriense, era la primera vez que cocinaba en el restaurante del Almería Gourmet, quizás por su carácter tímido no es fácil verlo fuera de su casa pero en esta ocasión quiso unirse para componer este almuerzo a doce manos. «Es un placer reencontrarse con los compañeros en un lugar como este. Mi cocina, aunque de raíz vasca, se adapta a los productos de la tierra, por eso me gusta compartir con otros cocineros y aprender de ellos. De hecho quiero probar el ceviche de Pablo y el cordero de Tony, elaboraciones diferentes pero con andares almerienses». Para él los puntos fuertes de la cocina almeriense son el sacrificio, la cocina de mercado y los platos de cuchara, «aunque Almería es un lugar cálido, la cuchara tiene mucho protagonismo en su cultura y es sorprendente».

Desde las cocinas de José Álvarez, Borja González, jefe de cocina del Hotel Club Playa Serena, puso el broche final con un postre que literalmente levantó ovaciones. «Me ha encantado encontrarme hoy a Joseba junto al resto de compañeros, un cocinero que por trayectoria y nivel de cocina, se merecía estar aquí representando su versión de Almería. Es un gran profesional». Inmersos en la promoción de la capitalidad gastronómica reconoce que «cocinar Almería es muy sencillo, desde los pescados de roca, pasando por verduras, embutidos, cabritos, etc. tenemos una riqueza exuberante gastronómicamente hablando que no pone límite a la imaginación». La anécdota del encuentro la marcó precisamente Borja. «Ha sido ilusionante trabajar junto a uno de mis profesores hoy, ambos ya como cocineros, José Usero fue mi profesor de Técnicas Culinarias cuando comenzaba a estudiar en la escuela y pocas veces puede uno vivir esta experiencia».

«Es fantástico poder salir de tu lugar de trabajo y compartir un rato ameno junto a otros compañeros en cocina. Este año además, el menú me ha encantado, son propuestas con sabores muy nuestros, en un conjunto equilibrado y atractivo que ha emocionado a los comensales». Así resumía la jornada José Usero, profesor de la escuela de hostelería del Instituto de Educación Secundaria Almeraya, que llegaba a las cocinas del Gourmet con una lasaña de corvina con verduras de Almería y escamas de patata.

Pablo Fuente de Bacus es uno de los más jóvenes del elenco, repetía participación en una de los almuerzos más aclamados del congreso gastronómico. Con él se creó el momento de cocina fusión más potente del menú. «Mi cocina tiene fuertes matices asiáticos pero trabajamos mucho el producto de cercanía. La cocina de Almería es una cocina refinada, sus verduras y su producto son exquisitos y ligueros». Al preguntarle por su experiencia, la respuesta es clara: «Es un lujo cocinar entre compañeros de otros restaurantes, el Gourmet de El Ejido es siempre enriquecedor y espero seguir participando en los próximos años». Tras un día intenso, se retiran de nuevo entre abrazos y sonrisas para, ya con el trabajo hecho, brindar por Almería y su gastronomía.