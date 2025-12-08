Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Esta medida se toma para facilitar las donaciones de sangre.

Estos son los 25 puntos de Almería que el calendario de donación de sangre recorrerá durante diciembre

Unidades móviles y colectas especiales llegarán a centros de salud, bibliotecas, teatros y aparcamientos para facilitar la donación en vísperas de Navidad

E. Gabriel Llanderas

Almería

Lunes, 8 de diciembre 2025, 11:34

El Centro de Transfusión Sanguínea de Almería ha programado para diciembre una agenda intensa de desplazamientos por toda la provincia con el objetivo de asegurar ... las reservas de sangre durante las fechas navideñas, un periodo donde la demanda hospitalaria aumenta y las donaciones suelen disminuir. En total, serán 25 jornadas distribuidas por más de veinte localidades, desde Níjar hasta Serón, pasando por Roquetas, El Ejido, Berja o Puebla de Vícar.

