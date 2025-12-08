Estos son los 25 puntos de Almería que el calendario de donación de sangre recorrerá durante diciembre

El Centro de Transfusión Sanguínea de Almería ha programado para diciembre una agenda intensa de desplazamientos por toda la provincia con el objetivo de asegurar ... las reservas de sangre durante las fechas navideñas, un periodo donde la demanda hospitalaria aumenta y las donaciones suelen disminuir. En total, serán 25 jornadas distribuidas por más de veinte localidades, desde Níjar hasta Serón, pasando por Roquetas, El Ejido, Berja o Puebla de Vícar.

Primeros días: del Levante a Poniente

El mes ha arrancado el 1 de diciembre con dos citas simultáneas en Turre y Los Gallardos, ambas en sus consultorios médicos. Un día después, el equipo se ha desplazado a Almerimar (Centro de Salud) y a Níjar. El 3 de diciembre ha sido el turno de Roquetas de Mar, con jornada en el Centro Polivalente y el 4 de diciembre, la unidad ha llegado a María.

El Ejido y Berja

El 5 de diciembre ha destacado por una colecta matinal en el aparcamiento de la Tesorería General de la Seguridad Social, además de la jornada de tarde en el Centro de Salud de El Ejido Sur.

Las donaciones continuarán en Berja, con doble sesión los días 9 y 10 de diciembre, en la Biblioteca Molino del Perrillo, ambas de 17:00 a 21:00 horas. El 11 de diciembre, la cita será en Huércal de Almería, concretamente en el Teatro Multiusos, de 17:00 a 21:00 horas. Un día después, el 12 de diciembre, la unidad llegará a El Parador.

Colectas de Navidad en el Teatro Apolo

La gran campaña navideña volverá a tener como escenario el Teatro Apolo de Almería capital el 15 de diciembre, con dos horarios diferenciados, una sesión matinal de 10:00 a 14:00 horas y otra de 16:30 a 21:00 horas. Estas colectas suelen registrar una alta participación debido a su accesibilidad y al llamamiento especial previo a las fiestas.

Segunda mitad del mes

El 16 de diciembre, la unidad móvil visitará Primaflor, con colecta en el aparcamiento de 10:30 a 13:30 horas. El 17 de diciembre, el recorrido continúa en Tabernas (Centro de Salud), y el 18 de diciembre en Serón, con ambos horarios de 17:30 a 21:00 horas. El 19 de diciembre, la unidad se desplazará a El Ejido Norte.

Última semana: Poniente y Almería capital

El calendario se intensifica en la recta final del mes. Habrá dos jornadas consecutivas en Puebla de Vícar, los días 22 y 23 de diciembre, ambas en el Centro de Salud de 17:00 a 21:00 horas. Tras la Navidad, el 26 de diciembre habrá doble cita, en el aparcamientro del Centro Comercial Torrecárdenas y en San Agustín, ambas entre las 17:30 y las 21:00 horas. Para cerrar el mes, el 29 de diciembre la unidad acudirá a San Isidro, y el 30 de diciembre al Centro de Salud de La Cañada.

Un gesto vital

El Centro de Transfusión recuerda que donar sangre es un proceso seguro, sencillo y que apenas dura 20 minutos. Cada donación puede salvar hasta tres vidas. En un mes especialmente sensible para las reservas, el llamamiento es claro, acudir al punto más cercano y donar antes de que finalice el año.