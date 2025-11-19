Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El puerto-ciudad de Almería, seleccionado como ejemplo urbano en el Congreso Mundial de Puertos y Ciudades

La presidenta de la APA, Rosario Soto, presenta la integración urbana portuaria en la conferencia internacional organizada por la AIVP en Estados Unidos

R. I.

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:08

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha proyectado internacionalmente Almería a través de la integración urbana puerto-ciudad desde Estados ... Unidos. Soto ha intervenido este miércoles en la primera sesión plenaria, tras la apertura oficial, de la Conferencia Mundial de Puertos y Ciudades 2025 que, organizada por la Asociación Internacional de Puertos y Ciudades (AIVP), se celebra este año en Nueva York. El encuentro, al que ayer le precedió la asamblea general de la AIVP en la que también participó como miembro la APA, lleva por título 'Puertos, ciudades, clima: cooperar para innovar y adaptarse​' y reúne a expertos internacionales y actores clave del desarrollo portuario y urbano para intercambiar ideas y establecer sinergias sobre los desafíos y oportunidades de las ciudades portuarias del futuro.

