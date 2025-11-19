El puerto-ciudad de Almería, seleccionado como ejemplo urbano en el Congreso Mundial de Puertos y Ciudades

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha proyectado internacionalmente Almería a través de la integración urbana puerto-ciudad desde Estados ... Unidos. Soto ha intervenido este miércoles en la primera sesión plenaria, tras la apertura oficial, de la Conferencia Mundial de Puertos y Ciudades 2025 que, organizada por la Asociación Internacional de Puertos y Ciudades (AIVP), se celebra este año en Nueva York. El encuentro, al que ayer le precedió la asamblea general de la AIVP en la que también participó como miembro la APA, lleva por título 'Puertos, ciudades, clima: cooperar para innovar y adaptarse​' y reúne a expertos internacionales y actores clave del desarrollo portuario y urbano para intercambiar ideas y establecer sinergias sobre los desafíos y oportunidades de las ciudades portuarias del futuro.

En la sesión 'La interfaz ciudad-puerto, espacio de convergencia de los retos económicos y sociales', en la que la presidenta de la APA ha compartido exposición y diálogo con la presidenta del Puerto de Quebec en Canadá, Olga Farman; el director de Transporte Marítimo y Puertos de Busán (Corea del Sur), Chin-woo Lee; y el jefe de Diseño de la Zona Costera en la organización Waterfront Alliance (Estados Unidos), Joseph Sutkowi, Soto ha dado a conocer la integración urbana puerto-ciudad, que la autoridad portuaria está ejecutando en el Puerto de Almería, y que resuelve una demanda de convivencia y conexión siendo una iniciativa sostenible e inclusiva que impulsará el potencial de Almería como ciudad portuaria.

En este sentido, la presidenta ha descrito la obra para la apertura de seis hectáreas de suelo portuario a la ciudad, de las cuales dos se abrirán a los ciudadanos esté próximo 5 de diciembre, y que incluye la urbanización de la zona con materiales de Almería; la envolvente del edificio administrativo de la APA con Dekton, que lo convertirá en una sede eficiente energéticamente; la recuperación de patrimonio histórico portuario y la dotación de espacios destinados a actividades socioculturales y deportivas para el disfrute de los ciudadanos y turistas.

En este sentido, la presidenta de la APA ha destacado: «La inversión en puerto-ciudad responde a nuestra responsabilidad social con la ciudad Almería y es una de líneas estratégicas de la autoridad portuaria recogida en nuestro Plan de Sostenibilidad, alineado con el Marco Estratégico de Puertos del Estado». Soto ha añadido que la integración urbana del puerto, con la consiguiente apertura de frente litoral marítimo de la ciudad, supone la gran transformación urbanística de la ciudad para los próximos 30 años, que contribuirá a la dinamización económica y social de Almería.