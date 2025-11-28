Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Puerto de Almería rehabilitará la estación marítima y mejorará su estética arquitectónica

La Autoridad Portuaria de Almería licita el proyecto básico y de ejecución y la dirección de las obras que harán más eficientes energéticamente la estación marítima y edificios anexos

R. I.

Almería

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:11

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) continúa la transformación del Puerto de Almería con edificaciones más eficientes energéticamente, como recoge en su Plan Estratégico de ... Sostenibilidad 2024-2030, y en línea con las actuaciones de integración del puerto con la ciudad, que ha emprendido en estos dos últimos años tanto por levante como por poniente, para hacer del espacio portuario un lugar más moderno, amable y atractivo para ciudadanos y visitantes, contribuyendo así también a mejorar la proyección de la imagen de Almería. En este sentido, la APA ha licitado la redacción del proyecto básico y de ejecución, y de elaboración del estudio de seguridad y salud, y la asistencia técnica y dirección facultativa de la ejecución de las obras para llevar a cabo la rehabilitación energética de la estación marítima y sus edificios anexos.

