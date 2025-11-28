El Puerto de Almería rehabilitará la estación marítima y mejorará su estética arquitectónica

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) continúa la transformación del Puerto de Almería con edificaciones más eficientes energéticamente, como recoge en su Plan Estratégico de ... Sostenibilidad 2024-2030, y en línea con las actuaciones de integración del puerto con la ciudad, que ha emprendido en estos dos últimos años tanto por levante como por poniente, para hacer del espacio portuario un lugar más moderno, amable y atractivo para ciudadanos y visitantes, contribuyendo así también a mejorar la proyección de la imagen de Almería. En este sentido, la APA ha licitado la redacción del proyecto básico y de ejecución, y de elaboración del estudio de seguridad y salud, y la asistencia técnica y dirección facultativa de la ejecución de las obras para llevar a cabo la rehabilitación energética de la estación marítima y sus edificios anexos.

El objetivo de la actuación es contribuir a reducir el consumo energético y las emisiones de CO2, por lo que, según se establece en el pliego técnico, el proyecto deberá contemplar mejoras que contribuyan a reducir al menos en un 30% el consumo de energía primaria no renovable. Compatible con esta finalidad funcional, la APA persigue también potenciar la estética arquitectónica de los edificios a través de un sistema envolvente que modernizará sus fachadas.

La intervención abarca concretamente cuatro edificaciones: la estación marítima, con una superficie construida de 8.244 metros cuadrados; el edificio servicios múltiples de 647 metros cuadrados, y dos edificios anexos de 481 y 244, respectivamente.

El plazo para la presentación de ofertas en esta licitación, que cuenta con un presupuesto base de 359.975 euros (IVA incluido) y un plazo de tres meses para la elaboración de los proyectos y de un año para la dirección y asistencia técnica de obra, concluye el 22 de diciembre. Dada la envergadura y complejidad técnica de la actuación, la APA ha establecido una visita técnica el próximo 4 de diciembre, desde las 10:30 hasta las 12:30 horas, siendo el punto de encuentro la entrada de la estación marítima, para que las empresas interesadas que lo deseen puedan conocer in situ las instalaciones objeto de la licitación y realizar las consultas técnicas que estimen oportunas al Departamento de Planificación de la APA.