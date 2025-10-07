El Puerto de Almería recupera el suelo de Bayyana donde se planteaba un gran área de descanso El consejo de administración de la APA ha declarado caduca la concesión a Puerto Bayyana SA, que planteaba en su origen un hotel para viajeros y una mezquita para los pasajeros de la OPE

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha dado este martes carpetazo al gran área de descanso en la zona de Bayyana previsto desde hace más de dos décadas. El consejo de administración ha aprobado declarar caduca la concesión realizada a Puerto Bayyana SA en 2001 para su desarrollo.

Un proyecto que planteaba la creación de un hotel y una mezquita que dieran servicio a los pasajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) pero que, con el paso del tiempo, quedó en un área destinada a parking de vehículos y red viaria, además de un espacio para uso comercial con pequeños establecimientos y restaurantes, así como una zona para usos deportivos.

Tras casi dos décadas y media, en los que solo hubo movimiento inicial de tierras y la presentación de varios planes que no superaron los trámites administrativos necesarios a cargo de varias directivas del puerto de Almería, la APA ha acordado la caducidad de dicha concesión y recuperar los terrenos de dominio público portuario en esta zona de Bayyana, ubicados en la salida de la A-7 hacia Pescadería, que fueron concesionados para el desarrollo de un área de 75.000 metros cuadrados para estancia y espera de embarque de pasajeros «sin que, 24 años después, se haya llevado a cabo tal desarrollo».

La Autoridad Portuaria de Almería inició el 24 de enero de este año el expediente de caducidad de la concesión administrativa y, tras el dictamen a favor de la propuesta de la APA por parte del Consejo de Estado, su consejo de administración ha acordado este martes la resolución definitiva del expediente.

Y es que, la intención de la institución, ha remarcado en el comunicado de prensa, es «poner en valor y rentabilizar este espacio, con una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad portuaria». Para ello, ha anunciado, el equipo de la APA «ya trabaja con la Dirección General de Carreteras para dar accesibilidad al terreno y poder dotarle de uso portuario complementario o auxiliar, tal y como se recoge en la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de Almería».

«El esfuerzo gestor por parte de la APA en estos tres años y su empeño por desbloquear situaciones que obstaculizan el desarrollo del potencial portuario de Almería ha permitido acordar en esta reunión de consejeros la declaración de caducidad de la concesión a Puerto Bayyana SA y los pliegos de subasta pública para la venta del Faro de Garrucha», han detallado desde la institución portuaria. Iniciativas, ambas, que «permitirán dar salida a bienes y poner en valor terrenos que, en algunos de los casos, llevaban más de dos décadas bloqueados» y que, de este modo, incrementarán el beneficio del organismo público.

No en vano, señala la APA, en el consejo de administración «se han aprobado cuestiones importantes para el crecimiento de los puertos de Almería y Carboneras y, con él, de la provincia; y, también, para la atracción de inversión y aumento del beneficio de la APA, que posibilitará nuevas inversiones en infraestructuras y servicios portuarios, con las que se generará empleo de calidad y riqueza en la provincia de Almería«, además de actuaciones del proyecto Puerto-Ciudad.

Faro de Garrucha

Entre ellas, de la reunión del consejo de administración ha salido la licitación del Faro de Garrucha, dado que, con el desarrollo urbanístico de esta localidad del Levante almeriense, «el faro de este municipio quedó integrado en el casco urbano, lo que imposibilitó su labor como señal marítima, por lo que dejó de prestar servicio a la navegación en septiembre de 2021» y fue sustituido por el de Mojácar.

Sin uso desde entonces, en enero de 2024, la APA inició los trámites para desafectar el terreno y, tras los informes emitidos por la Subdirección de Ayudas a la Navegación de Puertos del Estado, la Dirección General de la Costa y el Mar, este año, Puertos del Estado informó favorablemente sobre la desafectación de dominio público portuario del Faro de Garrucha «por resultar los terrenos innecesarios para el cumplimiento de los fines de la Autoridad Portuaria de Almería, incorporándose al patrimonio de la APA», tal y como se publicó mediante orden ministerial el pasado 15 de abril en el Boletín Oficial del Estado.

Tras su paso por la reunión del consejo de administración, la Autoridad Portuaria procederá ahora a informar a Hacienda del inicio de la subasta de la instalación, una gran parcela de aproximadamente 4.522 metros cuadrados, de los que 349 corresponden a lo edificado.

Sus posibilidades de explotación son muchas y variadas. Se trata, señalan desde la APA, de un inmueble localizado en una zona excepcional «por su proximidad a la playa y con unas vistas espectaculares del mar».