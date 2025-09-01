El Puerto de Almería instala una planta solar fotovoltaica para autoconsumo en el control fronterizo La Autoridad Portuaria de Almería avanza en su objetivo de alcanzar la huella de carbono cero en cuanto a consumo directo de energía eléctrica

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) ha concluido la instalación de una nueva planta solar fotovoltaica para autoconsumo en la cubierta del edificio del Puesto de Control Fronterizo (PCF) frente al Muelle de Ribera -Poniente del Puerto de Almería, de manera que avanza en su objetivo de alcanzar la huella de carbono cero en cuanto a consumo directo de energía eléctrica.

Para la instalación de la planta solar fotovoltaica de 80 kilovatios (kw) en el PCF, en la que se han invertido 81.083,16 euros, la APA ha recibido una ayuda de la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, dentro del programa de incentivos ligados al autoconsumo y almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, gestionado por la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía.

Con esta planta solar la APA aumentará su contribución a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, promoviendo la sostenibilidad y el uso responsable de los recursos naturales, alineada con las políticas ambientales nacionales e internacionales.

