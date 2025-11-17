El puerto de Almería cierra la temporada de cruceros con más de 30 escalas y navieras de lujo

La Fundación Bahía Almeriport ha anunciado el cierre de la temporada de cruceros en el Puerto de Almería con la llegada de dos emblemáticos buques ... de la naviera Windstar Cruises: el 13 de noviembre hizo escala el Wind Surf y, el viernes, el Wind Star, que ha puesto el broche final a un año muy relevante para el destino Almería.

Así lo han valorado desde la entidad, que ha informado de que, durante la temporada 2025, el puerto ha recibido más de 30 escalas de cruceros, «reflejo de la confianza depositada por las principales navieras del segmento alto y de lujo».

El balance del año deja, no en vano, «cifras y momentos destacados, entre ellos, dos dobles escalas, protagonizadas por los buques Seven Seas y Ms Vista, y MS Nautica y Reinassance, donde se presentó, además, la Asociación de Guías Turísticos oficiales de Almería, AGIP Almería».

Hubo también una triple escala de lujo con la llegada simultánea del Star Flyer, Star Clipper y Emerald Sakara: buques que «sitúan a la provincia en la ruta de los destinos exclusivos del Mediterráneo».

La Fundación Bahía Almeriport hace, asimismo, mención especial a la escala del The World, el singular crucero residencial que pernoctó en la ciudad en el mes de junio, ofreciendo a sus pasajeros la oportunidad de disfrutar de una experiencia más prolongada en el destino.

Asimismo, 2025 ha sido testigo de la llegada del Crucero Oosterdam a la dársena almeriense, con cerca de 300 metros de eslora y 2.000 cruceristas. A ello se suma la fidelidad de compañías habituales como Windstar Cruises y Marella Cruises, con cinco y cuatro escalas, respectivamente; y Oceania Cruises, que ha hecho puerto en Almería con cuatro de sus buques: Ms Marina, Ms Sirena, Ms Naútica y Ms Vista.

Con estos resultados, la Fundación Bahía Almeriport cierra una temporada marcada por «la diversidad de navieras, el crecimiento sostenido del segmento premium y la consolidación de Almería como un puerto atractivo para el turismo de cruceros, en línea con la estrategia de promoción internacional impulsada junto a la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento y la Diputación de Almería».

En palabras de Jorge Perals, cogerente de la fundación, «el cierre de esta temporada refleja el excelente trabajo de posicionamiento que se viene realizando desde la FBA junto a las distintas instituciones. Hemos logrado afianzar la confianza de navieras de primer nivel y atraer nuevas compañías que ven este destino un enclave con identidad, calidad y capacidad de crecimiento.»

«De cara a 2026, el objetivo es seguir consolidando esta tendencia, mejorando la experiencia del crucerista y ampliando la colaboración con los agentes locales para que el impacto económico y turístico sea aún mayor», ha añadido Perals.