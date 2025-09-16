El puerto de Almería cierra la Operación Paso del Estrecho 2025 con casi 600.000 pasajeros, un 11% menos que en 2024 Ha consolidado un crecimiento del 10% respecto a 2023, pese al descenso en la comparativa con 2024, «cuando el tráfico aumentó de manera exponencial», según la APA

El puerto de Almería ha concluido la Operación Paso del Estrecho (OPE) 2025, desarrollada entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, con un tráfico total de 598.163 pasajeros y 148.268 vehículos, lo que supone un descenso del once por ciento respecto a los más de 674.000 pasajeros y 166.000 vehículos registrados en 2024. Estas cifras lo consolidan como el segundo puerto del sistema nacional en este dispositivo.

En estos tres meses, periodo en que se registra el mayor número de desplazamientos entre Europa y África, la oferta del puerto de Almería, en sus conexiones con Melilla, Nador -Marruecos-, Orán y Ghazaouet en Argelia, ha tenido una «excelente respuesta por parte de la demanda, al registrar los ferris aforo completo.

El puerto almeriense, según ha indicado la APA en una nota, ha consolidado un crecimiento del 10% respecto a 2023, si bien ha experimentado un descenso del 11% en comparación con la OPE de 2024, «cuando el tráfico aumentó de manera exponencial».

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha destacado el «éxito del operativo en el que ha destacado la puntualidad y la fluidez en los embarques».

«En primer lugar quiero felicitar a todo el equipo de la APA, especialmente a la Policía Portuaria y al Área de Explotación por el trabajo desempeñado para el buen desarrollo de la OPE, también agradecer la coordinación con la Subdelegación del Gobierno y todas las administraciones implicadas, así como la labor de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la apuesta de las navieras Armas-Trasmediterránea, Baleària y GNV por el Puerto de Almería», ha declarado Soto.

En cuanto al balance de líneas, la presidenta de la APA ha señalado que «el descenso de rotaciones con Melilla ha provocado que los pasajeros que utilizan esta conexión hayan caído aproximadamente hasta la mitad».

«En contraposición tenemos que destacar el aumento de los pasajeros con el Puerto de Nador en más de un cinco por ciento, hasta superar el medio millón de viajeros que han embarcado y desembarcado con destino u origen en el puerto marroquí», ha añadido.

De este modo, durante la OPE 2025 ha aumentado la cuota de pasajeros de la línea con Nador, que ha concentrado el 83,67 por ciento del total registrado en estos tres meses en el Puerto de Almería. La conexión con Melilla ha representado el 11,35 por ciento, la de Orán el 2,98% y la de Ghazaouet el 2%.

Más de un millón de inversión

La APA ha duplicado su esfuerzo logístico e inversor en la OPE 2025 con el objetivo de «garantizar los mejores servicios e instalaciones y facilitar un tránsito seguro y fluido de viajeros entre Europa y el norte de África».

Esta inversión se enmarca en la transformación de las instalaciones portuarias, que darán un «salto cualitativo para el pasaje el próximo año». En concreto, la APA ha destinado 1.150.000 euros a la OPE de este año, lo que supone un 85% más que en 2024.

Las mayores partidas presupuestarias se han dirigido a la mejora de instalaciones y nuevas infraestructuras, con el 65 por ciento del total, y al personal, con el 22%.