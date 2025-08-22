Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El buque atracado en el Puerto de Almería recibe la visita de las autoridades. IDEAL

El Puerto de Almería atraca nuevo barco para la protección de corales de profundidad

El equipo científico trabaja en acciones de restauración a la biodiversidad con robots submarinos

Marcos Tárraga

Almería

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:18

El Puerto de Almería tiene un nuevo buque atracado. La nueva nave oceanográfica, conocida como Sarmiento de Gamboa del CSIC, se enmarca en el Proyecto LIFE DREAM (Deep-sea Research, Ecology And Management). La iniciativa combina ciencia, tecnología y el saber local de pescadores y marineros para proteger el área marina protegida del Seco de los Olivos. Este enclave del mar de Alborán consta de corales de profundidad que actúan como refugio y criadero de numerosas especies.

El equipo científico que trabaja en la zona ha llevado a cabo un programa con diversas acciones de restauración. Entre las medidas, se encuentra el estudio de los corales de profundidad y su biodiversidad con robots submarinos. También se ha realizado el análisis y retirada de basura en el mar. Asimismo, se ha realizado un estudio batimétrico del área así como la investigación del movimiento de masas de agua y la oceanografía de la zona.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto, ha realizado una visita al buque, acompañada por Claudio Lo Iacono, investigador del Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC), Elvira Morote, responsable de proyectos de la Organización de Productores Pesqueros (OPP) de Almería y Salvador Martínez, pescador y patrón del barco Paco y Antonia de la OPP de Almería.

