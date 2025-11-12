El Puerto de Almería estará abierto al público a partir del 5 de diciembre. Ese día se realizará la inauguración de las dos primeras hectáreas ... de integración puerto-ciudad, tal y como ha anunciado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en el acto de prueba del izado de la bandera de España durante la mañana del miércoles.

«Abriremos la entrada al Muelle de Levante y la explanada anexa en Ribera I hasta su cantil en menos de un mes, será coincidiendo con la feria de Navidad que volveremos a celebrar en el Puerto de Almería, precisamente en la zona de Ribera I que está destinada a acoger distintos eventos socioculturales y deportivos a lo largo del año», ha declarado Soto. Para ese momento, según han declarado, la ejecución, que actualmente se encuentra al 80%, estará «probablemente» al 90%. «Solo quedarán algunos flecos, por eso podremos abrirlo», ha explicado la alcaldesa

La bandera, de 96 metros cuadrados, presidirá la entrada al Puerto de Almería por levante a partir del primer trimestre de 2026, que será cuando se inaugure oficialmente la actuación en la entrada al Muelle de Levante y Ribera I. «Nuestra ciudad merecía este sello de identidad», ha incluido Soto. La alcaldesa de la ciudad junto a la presidenta de la APA han levantado la bandera soportada por un mástil de 25 metros de altura y que ha sido creada con material 100% reciclado. «Es la más grande de Almería y la segunda más grande de Andalucía», ha remarcado la presidenta.

María del Mar Vázquez ha anunciado también el inicio inminente de las obras del nuevo acceso peatonal que conectará el Parque Nicolás Salmerón con la nueva urbanización del Puerto. Las obras incluidas en este proyecto, adjudicado este miércoles por la Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuenta con una inversión superior a los 70.000 euros.

«Queremos tenerlo listo antes de Navidad», ha afirmado Vázquez. Además, ha asegurado que la intervención facilitará la instalación de una gran bandera de España concebida como símbolo de identidad y atractivo para vecinos y visitantes. «Estoy convencida de que se convertirá en un nuevo referente para nuestra ciudad», ha sentenciado.

Durante la mañana han comprobado las tareas de la envolvente de la sede de la APA, que quedará recubierta por 2.000 metros cuadrados de Dekton de Cosentino. Una nueva fachada en la que la APA ha invertido 1,8 millones de euros, cofinanciada al 85% con Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 2021-2027 por su contribución a la eficiencia energética del edificio, en cuyo interior también se está trabajando para adaptarlo a las necesidades actuales y que estará operativo en los primeros meses de 2026.