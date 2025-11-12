Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Izado de la bandera de 96 metros cuadrados a la entrada del Puerto de Almería. R. I.

El Puerto de Almería estará abierto al público a partir del 5 de diciembre

Las dos primeras hectáreas, que incluye la entrada al Muelle de Levante y la zona de Ribera I donde instalarán la feria, quedarán ejecutadas para Navidad

Leticia M. Cano

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:00

Comenta

El Puerto de Almería estará abierto al público a partir del 5 de diciembre. Ese día se realizará la inauguración de las dos primeras hectáreas ... de integración puerto-ciudad, tal y como ha anunciado la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, Rosario Soto, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en el acto de prueba del izado de la bandera de España durante la mañana del miércoles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Salvan la vida a un hombre que se desangraba en su casa al cortarse con un cristal
  2. 2 Moreno inaugura la remodelación de la potabilizadora de Cuevas, que multiplica por 57 su capacidad
  3. 3 «Mi hijo pesaba 20 kilos y bajó a doce»: denuncia acoso escolar sobre su hijo en un colegio de Fiñana
  4. 4 Los grandes descuentos vuelven a Adra en una nueva edición del Gran Outlet
  5. 5 Adra avanza en la puesta en valor del Cerro de Montecristo con la adjudicación de dos nuevos contratos
  6. 6 IU El Ejido le afea a Góngora que use el cercanías del Poniente como arma contra el Gobierno
  7. 7 Inversión de 600.000 euros en Arboleas para la mejora de varias calles
  8. 8 Cuentacuentos, música y talleres: el Aula de Mar regresa con nuevo programa
  9. 9 Esta es la ciudad andaluza que quiere transformar su río inspirándose en la Rambla de Almería
  10. 10 El IMD incorpora una nueva modalidad a las Escuelas Deportivas Municipales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Puerto de Almería estará abierto al público a partir del 5 de diciembre

El Puerto de Almería estará abierto al público a partir del 5 de diciembre