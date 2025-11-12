Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Puerta Purchena estará en Navidad pero la cabalgata de reyes cambiará su recorrido este año en Almería

El traslado durante este año a la avenida Federico García Lorca de grandes desfiles y manifestaciones con motivo de las obras del Paseo hacen señalar hacia ese espacio

Europa Press

Almería

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:15

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, aseguró este miércoles que desde el Ayuntamiento se está «apremiando» a la empresa que realiza las obras ... de peatonalización del Paseo de Almería para que culmine la remodelación de Puerta Purchena de cara a la Navidad, si bien, la Cabalgata de Reyes de 2026 tendrá finalmente un recorrido alternativo que evitará esta zona.

