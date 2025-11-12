La Puerta Purchena estará en Navidad pero la cabalgata de reyes cambiará su recorrido este año en Almería

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, aseguró este miércoles que desde el Ayuntamiento se está «apremiando» a la empresa que realiza las obras ... de peatonalización del Paseo de Almería para que culmine la remodelación de Puerta Purchena de cara a la Navidad, si bien, la Cabalgata de Reyes de 2026 tendrá finalmente un recorrido alternativo que evitará esta zona.

«La cabalgata va a tener otro recorrido, un recorrido alternativo que seguro que le va a gustar también a todos los almerienses y lo van a disfrutar los niños y los mayores», dijo la alcaldesa a preguntas de los medios tras su visita a las obras del espacio Puerto-Ciudad.

La primera edil indicó que el nuevo recorrido se anunciará en próximas fechas, junto con la programación de Navidad, sin desvelar, por el momento, qué calles acogerán el desfile; si bien, el traslado durante este año a la avenida Federico García Lorca de grandes desfiles y manifestaciones con motivo de las obras del Paseo hacen señalar hacia ese espacio.

La regidora mostró sus deseos de que las obras de Puerta Purchena, que según el cronograma debían estar acabadas en septiembre, puedan estar listas para poder inaugurar desde allí el alumbrado extraordinario de Navidad, que ha comenzado a disponerse en otras calles y zonas de la ciudad.

«El compromiso que ha adquirido la empresa con nosotros es terminar por lo menos la Puerta Purchena y ya tener un gran tramo abierto para la Navidad», manifestó Vázquez.

La idea es poder disponer de iluminación navideña desde la propia Puerta Purchena hasta los tramos que están abiertos al paso peatonal del Paseo de Almería. A ello se sumará la decoración e iluminación especial con la que contarán la plaza de la Catedral y la plaza de las Velas, según dijo.

Aunque el Puerto de Almería inaugurará su Feria de Navidad el 5 de diciembre, Vázquez aún no ha desvelado si la fecha del encendido oficial coincidirá con este acto, aunque el evento irá acompañado «con una gran fiesta aprovechando también que el puerto pone su feria de invierno», tal y como mencionó.