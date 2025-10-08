El puente se nubla en Almería: esta es la alerta de la AEMET Llega una DANA que dejará lluvias y tormentas eléctricas en toda la provincia a partir del jueves

La lluvia sorprendió el lunes por la mañana y parece que seguirá algunos días en Almería.

E. Gabriel Llanderas Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:30

Quienes planeen aprovechar los tres días del puente del 11 al 13 de octubre deberán estar atentos a la evolución del tiempo y extremar la precaución, ya que la inestabilidad atmosférica podría alterar los planes al aire libre. El pasado lunes 6 de octubre, la lluvia sorprendía en Almería capital y parece ser que ha llegado para quedarse, al menos durante unos días. Todo indica que quien tenga planes de playa podría verlos truncados, porque, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), llegan cambios importantes.

De hecho, este organismo ha activado la alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la provincia de Almería a partir del jueves 9 de octubre, cuando se espera que una DANA de nombre Alice empiece a descargar precipitaciones localmente fuertes y persistentes. El fenómeno afectará a buena parte del arco mediterráneo, desde la Comunidad Valenciana hasta Almería, donde podría alterar los planes del puente del Pilar.

Extremar las precauciones

Según la Aemet, la DANA Alice comenzará a notarse en el este peninsular este miércoles, con especial incidencia en Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, extendiéndose después hacia el sureste. En Almería, la previsión apunta a un jueves inestable, con tormentas que podrían alcanzar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En las comarcas de Los Vélez, Valle del Almanzora, Campo de Tabernas y Nacimiento, el aviso amarillo se activará a las 11:00 horas y permanecerá vigente hasta las 21:00, mientras que, en Levante, Poniente y la capital comenzará a las 18:00 horas y se prolongará hasta la medianoche.

La Aemet no descarta episodios de gran intensidad local, acompañados de aparato eléctrico y rachas de viento, que podrían causar acumulaciones de agua y pequeñas inundaciones en zonas puntuales.

Habrá que sacar el paragüas

Aunque habrá quien no lo crea hasta que no lo vea, dada la escasez de lluvias de los últimos tiempos, el miércoles 8 de octubre se esperan cielos nubosos y algunas lluvias débiles en municipios de interior. Durante la noche, la nubosidad aumentará en el norte y Levante, preludio de la llegada de la DANA.

Ya el jueves 9 se prevé un aumento de las complicaciones meteorológicas, con chubascos generalizados y tormentas que afectarán especialmente al norte y este provincial. Aunque en el centro y el Poniente las lluvias serán menos intensas, también se mantendrá la inestabilidad durante toda la jornada.

Para el viernes 10 de octubre, las precipitaciones continuarán, sobre todo por la mañana, en el Levante y el Almanzora, mientras que en la capital y el Poniente tenderán a remitir. El sábado persistirán las lluvias en el norte y el Levante, con cielos cubiertos en el resto de la provincia.

El domingo 12, Día de la Hispanidad, podría traer una ligera tregua, con una mejora progresiva del tiempo, aunque con posibilidad de lluvias aisladas por la mañana en Los Vélez y el Almanzora.

Un puente bajo el agua

El cambio de tiempo se debe a una vaguada fría en altura que, según la Aemet, generará una situación de inestabilidad en toda la fachada mediterránea. Esta dinámica provocará un notable descenso de las temperaturas máximas respecto a los valores veraniegos de días anteriores, dejando atrás esa estación intermedia que muchos denominan 'veroño'.

Así, el puente del Pilar se perfila pasado por agua en buena parte de la provincia, con mayor riesgo en el Levante y la zona norte. Aunque la incertidumbre es alta, la recomendación de los meteorólogos es seguir las actualizaciones de la Aemet y extremar la precaución en carretera.