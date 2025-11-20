Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puente fija 2027 para completar el tramo entre Almería y la frontera francesa del Corredor Mediterráneo

Transportes señala que la conexión Granada–Almería, que conectará con Algeciras, es la parte más atrasada pese al impulso en el resto del corredor

E. P.

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:51

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado este jueves que el Gobierno central cumplirá en 2027 «el compromiso de que de ... Almería hasta la frontera la infraestructura del Corredor Mediterráneo estará construida». «Lo que sí digo y lo mantengo es que al menos desde Almería hasta la frontera en el año 2027 la infraestructura estará concluida y espero que en condiciones de ponerse en el servicio», ha señalado, antes de asegurar que «la voluntad política está, el presupuesto está, es una cuestión simplemente de los condicionantes técnicos».

