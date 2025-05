El puente de la avenida del Mediterráneo ya tiene fecha para su adiós

M. C. C. M.

M. C. Callejón Almería Martes, 6 de mayo 2025, 13:33 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

Las obras del soterramiento de Almería avanzan sin prisa pero sin pausa. Tras la apertura, este martes, del nuevo trazado de la autovía del Aeropuerto, ya se conoce cuándo pasará a la historia otra de las grandes infraestructuras afectadas por la segunda fase del proyecto para la integración del ferrocarril en la capital almeriense, necesario para la llegada de la Alta Velocidad desde Murcia.

Será este mes de mayo. Así lo ha avanzado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, a los medios de comunicación durante la inauguración de la exposición de portadas de IDEAL publicadas durante la celebración de los Juegos Mediterráneos 'Almería 2005', que puede visitarse a la entrada de la pasarela del Cable Inglés.

Tal y como ha concretado la regidora almeriense, «las primeras noticias que tuvimos era que iba a ser en abril, pero está claro que ya empezarán en mayo a tramitar todos los permisos, y en eso estamos: teniendo mesas técnicas para determinar el día«. »En cuanto esté, ustedes también lo sabrán y se lo comunicaremos a los almerienses para que sepan que van a tener incidencia en el tráfico y vamos a tener que reorganizarnos», ha especificado.

Por ello, ha declarado: «Quiero disculparme siempre por las molestias que puedan ocasionar y dar las gracias por el perfecto y maravilloso comportamiento que tenemos siempre que hay una obra».

«Tal y como se hizo, cuando se cortó la autovía del Aeropuerto, lo que se va a hacer es hacer una planificación que se presentará y que se señalizará debidamente para que todos los almerienses sepan por dónde tienen que tirar y puedan hacer fácilmente la información», ha apuntado.

La primera edil ha valorado también la reapertura de la autovía del Aeropuerto. «A lo largo de la mañana se está restableciendo el tráfico. Estamos perfectamente coordinados desde hace un par de semanas con la Policía Local y con los técnicos que están llevando a cabo el proyecto y, por ahora, me están comentando que no hay incidencia», ha detallado Vázquez, que ha confesado que «temíamos todos que con este corte de tráfico hubiese pues muchos problemas de incidencia y no lo hemos tenido».

«Los almerienses nos acostumbramos enseguida a cambiar nuestras rutas y nuestros hábitos de viaje al trabajo o a cualquier cosa que tengas que hacer o cualquier gestión y, en este caso, se está restableciendo bien. Esperemos que en breve esté ya 100% restablecido y el siguiente paso, una vez ya restablecido el tráfico, tirar el puente».

Y, en este sentido, ha concluido que el condicionante para el derribo del paso elevado de la avenida del Mediterráneo «era restablecer el tráfico en las vías que estaban cortadas y, una vez restablecido y que ya se organice de nuevo ese tráfico por la vía que ya está funcionando, entonces se procederá a la siguiente fase». «Porque estamos en tiempo, se están cumpliendo los plazos y es importantísimo ese derribo de una parte de la avenida del Mediterráneo para seguir trabajando sobre el túnel del soterramiento, ya que hay unas infraestructuras que tienen que caber y con el puente no pueden», ha explicado, refiriéndose a »las grandes grúas y toda la maquinaria que se necesita para seguir haciendo el túnel» del soterramiento.