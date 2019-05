«No puede repetirse»

Veinte años después de que el tesón de Antonio Muñoz Zamora permitiera un espacio de honor a los 142 almerienses fallecidos en los campos de concentración y exterminio de Mauthausen-Gusen, en Austria, bajo la represión Nazi -y del que el propio Antonio consiguió salir con vida con apenas 29 kilos de peso- el PCA y el PSOE conmemoraron la lucha por la democracia y las libertades y «frente al fascismo» de miles de republicanos andaluces que, exiliados de la guerra fratricida española, vivieron más allá de las fronteras españolas la represión, el trabajo forzado, la tortura y la muerte bajo el dominio nazi.

En un escueto acto civil de recuerdo que culminó con una ofrenda floral ante el gran monumento (142 columnas que rememoran a las 142 víctimas mortales del nazismo en Mauthausen de origen almeriense, uno de los más mortales campos de concentración de la Alemania nazi), tanto el PSOE como el PCA, coorganizadores del acto, clamaron por una institucionalización del homenaje. Por dar el salto del honor partidista al honor cívico y fraternal de la sociedad y sus instituciones.

Celso Ortiz, exconcejal (PSOE) e introductor del acto, criticó que mientras en toda Europa la historia del nazismo está «superada» y ha dejado de ser motivo de divergencia, «en España la derecha no se una a este acto», ya que en su opinión, tomar parte en un acto honorífico a los almerienses reprimidos por el fascismo «no es ni derechas ni de izquierdas, sino de democracia». «El nazismo debe ser reprobado por toda la sociedad», insistió.

Primer año sin Vably

El acto contó con la exposición como orador del profesor de Filosofía e histórico militante del Partido Comunista de Andalucía en Almería Manuel del Pino, quien también abogó por la misma idea. «Ya es hora de que en Almería este acto sea organizado institucionalmente, para que sea de toda la sociedad y no un acto partidista, un acto del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España». Asimismo, ensalzó la figura de Antonio Muñoz Zamora, desaparecido en 2003 y con cuya esposa, Simone Vably, recaló en Almería en los años sesenta. Vably falleció el pasado año y es la primera vez que no acude -desafortunadamente- a este homenaje anual.

Sí asistió su hija, Dolores. No estaba previsto que tomara la palabra, pero se acercó al atril y pidió a los asistentes una reflexión profunda ante el auge de los movimientos populistas de ultraderecha en Europa. «Esto existió. Aunque muchos digan que no, existió. Hay pruebas, fotografías, documentos, imágenes. Existió y no puede repetirse», dijo emocionada ante decenas de personas que se acercaron a Las Almadrabillas para depositar flores ante el monumento.