Uno de los pueblos más bonitos de España está en Almería y lo celebrará por todo lo alto este 1 de octubre Es el Día de los Pueblos más Bonitos de España y en esta localidad han organizado un completo programa de actividades

Lucainena de las Torres, distinguido con el sello de uno de los Pueblos más Bonitos de España, se vestirá de gala el próximo 1 de octubre para conmemorar esta jornada nacional. El Ayuntamiento ha preparado un programa de actividades abierto a vecinos y visitantes, que arrancará a las 10:00 de la mañana con la izada de la bandera y la lectura del manifiesto de la asociación que agrupa a estas localidades singulares.

A continuación, a las 10:30 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá un desayuno con chocolate y churros, que dará paso a varias propuestas culturales. Habrá puertas abiertas en el Museo de la Cerámica con exposición de piezas elaboradas a bolillo y crochet (11:00 horas) y visitas a la Iglesia Parroquial en ese mismo horario.

Celebrar y disfrutar la belleza

Desde la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España explican que este es «un día para reivindicar, celebrar y disfrutar de la belleza, la historia y la tradición de nuestros pueblos». En redes sociales también invitan a participar activamente: «Sube tus fotos de los Pueblos más Bonitos de España con el hashtag #YoSoyDePueblo2025. Entre todas las publicaciones, compartiremos vuestras imágenes en nuestras stories para dar voz a cada rincón que hace grande nuestra tierra».

Además, animan a vivir la experiencia de manera presencial: «Y, por supuesto, te animamos a vivirlo en primera persona: visita los pueblos más bonitos ese día, pasea por sus calles, disfruta de su gastronomía y déjate llevar por su encanto único. Este 1 de octubre, únete a la fiesta de los pueblos. ¡Juntos damos vida a su belleza y tradición!».

Una localidad que lo tiene todo

Situado en la comarca de Sierra Alhamilla, Lucainena de las Torres combina patrimonio histórico, herencia minera y un entorno natural que lo convierte en una auténtica joya almeriense. Uno de sus grandes atractivos son los hornos de calcinación, ocho estructuras cilíndricas de ladrillo que recuerdan el pasado minero del municipio entre finales del siglo XIX y principios del XX.

Este legado se completa con la Vía Verde de Lucainena, un itinerario de algo más de 5 kilómetros que sigue el antiguo trazado ferroviario hasta Agua Amarga. Ideal para caminar o hacer cicloturismo, el recorrido atraviesa cortijadas, túneles, molinos y paisajes de media montaña.

Calles blancas y monumentos

El pueblo conserva su casco urbano encalado, con callejuelas estrechas y plazas llenas de encanto. Entre sus monumentos destaca la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Montesión, de estilo mudéjar, erigida en el siglo XVIII sobre los restos de una antigua mezquita. Su campanario es uno de los símbolos visuales del municipio. También sobresalen la antigua escuela pública Diego Ropero, hoy reconvertida en espacio cultural, el molino de viento rehabilitado y los tradicionales lavaderos públicos.

En lo alto, el Peñón de Lucainena ofrece una de las mejores vistas panorámicas de la comarca, con campos de cultivo, montañas y el propio núcleo urbano a sus pies.

El algarrobo centenario

Otro de los rincones más especiales de Lucainena es su algarrobo centenario, al que se le calcula una edad de unos 400 años. Situado entre bancales y senderos, este árbol ha sido testigo del devenir de generaciones y encarna la fortaleza y la memoria del territorio. Con hasta 10 metros de altura y un tronco retorcido y robusto, se ha convertido en un lugar muy fotografiado por visitantes.

El 1 de octubre, con el Día de los Pueblos más Bonitos de España, esta localidad almeriense tendrá una ocasión especial para mostrar todo lo que la hace única.