El pueblo que ha reunido a cientos de vecinos en su plaza para disfrutar de música y trajes tradicionales La Plaza Julio Alfredo Egea ha acogido el Concierto de Fiestas con la Banda del Pueblo y la celebración del décimo aniversario de Juan José Miñarro como director

Entender cualquier municipio no pasa solo por conocer su historia, sus monumentos o sus paisajes, sino también por adentrarse en su música y en sus trajes tradicionales. Estos elementos, a menudo poco conocidos incluso por los propios vecinos, ofrecen una visión completa de la identidad local. Y cuando se muestran en festejos y celebraciones populares, se convierten en una ocasión única para mezclar diversión, tradición, historia y cultura compartida.

Chirivel ha vivido una velada muy especial en el marco de sus fiestas. La Plaza Julio Alfredo Egea se ha llenado de música y emoción con el Concierto de Fiestas organizado por la Asociación Amigos de la Cultura, que ha ofrecido una actuación inolvidable a cargo de la Banda del Pueblo.

Un momento para celebrar

Uno de los momentos más destacados ha sido la celebración del décimo aniversario de Juan José Miñarro como director, un hito que ha emocionado tanto a músicos como a vecinos. Además, la agrupación ha querido rendir homenaje y mostrar su gratitud a Gregorio Casanova por su dedicación a lo largo de los años. Desde el Ayuntamiento de Chirivel se ha felicitado a la banda y se ha agradecido la implicación de todos los músicos y asistentes que hacen posible que la cultura y la tradición sigan vivas en el municipio.

Ampliar Bailes y trajes tradicionales de esta localidad almeriense.

La programación festiva ha incluido también el Encuentro de Cuadrilleros e Indumentaria Tradicional, un evento que pone en valor las raíces y la identidad cultural de Chirivel.

Allí se han podido ver a multitud de hombres y mujeres vestidos como lo hacían los antiguos habitantes de este municipio. Ellas con sus enaguas, refajo y un pañuelo cruzado sobre los hombros y un mandil, además de la cabeza adornada con uno o dos moños, decorados con flores y peinetas. En los pies, unas esparteñas o alpargatas, medias, y algunas hasta una faltriquera o bolsita. Ellos con una camisa sencilla, pantalón tipo bermuda llamado zaragüel, medias, chaleco, y una faja ceñida en la cintura

El Ayuntamiento ha subrayado su compromiso con la conservación de las costumbres populares y ha expresado su agradecimiento a todos los que hacen posible que estas celebraciones continúen siendo un referente de unión y alegría local.

Chirivel ha vivido con intensidad los días de su feria patronal, que se ha celebrado entre el 19 y el 24 de agosto, y lo ha hecho combinando tradición y cultura, en el marco de un nutrido programa de actividades desarrolladas desde incluso antes de las fiestas oficiales, dado que la primera de ellas ya tuvo lugar el pasado 11 de agosto.

