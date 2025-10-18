El pueblo que refuerza su seguridad: esta es la medida que ha tomado tras una oleada de robos El Ayuntamiento instala ocho dispositivos de última generación en puntos estratégicos para disuadir la delincuencia y proteger a los vecinos y al patrimonio de la localidad

E. Gabriel Llanderas Almería Sábado, 18 de octubre 2025, 21:15

El municipio almeriense de Lubrín ha decidido dar un paso firme frente a la inseguridad. Tras varios robos registrados a finales del pasado año, entre ellos, la sustracción de cableado de cobre y material del alumbrado público, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de refuerzo de la seguridad ciudadana que incluye la instalación de ocho cámaras de videovigilancia de última generación.

La inversión, que supera los 20.000 euros, se ha aprobado con carácter de urgencia y tiene un doble objetivo. El primero es prevenir futuros delitos y, además, se busca garantizar la tranquilidad vecinal.

Aunque tras los robos ya planificaron la instalación de estas cámaras, no habían podido adquirirlas antes porque no disponían de dotación presupuestaria para ello, según fuentes municipales, que confían en que el nuevo sistema sirva tanto para disuadir como para colaborar con las fuerzas de seguridad en caso de nuevos incidentes.

Cobertura total del municipio

El Ayuntamiento ha diseñado un despliegue estratégico para optimizar la vigilancia en todo el término municipal. Las cámaras se han instalado en cinco puntos clave, que son las cuatro entradas y salidas principales del núcleo urbano, el polígono industrial, la zona deportiva y el acceso al cementerio.

Este entramado tecnológico permite monitorizar los flujos de entrada y salida, así como vigilar las áreas de mayor actividad económica y tránsito ciudadano. El consistorio confía en que, con ello, se refuerce la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y se incremente la sensación de seguridad entre los vecinos.

Un municipio más protegido

El sistema supone un paso más en el compromiso de Lubrín con la mejora de sus servicios públicos. Las cámaras actuarán como elemento disuasorio prioritario y serán una herramienta clave para la investigación policial.

La instalación de cámaras de seguridad no es una novedad exclusiva de Lubrín. Cada vez más ciudades y pueblos de toda España recurren a estos sistemas, tanto en espacios públicos como en propiedades privadas, como medida de prevención y control.

Su colocación está sujeta a estrictos requisitos legales que buscan equilibrar la seguridad con la protección del derecho a la intimidad de los ciudadanos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado su eficacia en la resolución de delitos, desde pequeños robos hasta casos criminales de mayor gravedad.

Por ello, la percepción ciudadana ha evolucionado. Muchos vecinos aceptan su instalación como una renuncia parcial a la privacidad en favor de una mayor sensación de protección. En municipios como Lubrín, donde la tranquilidad es parte esencial del día a día, esta medida se entiende como una herramienta preventiva.