Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen nocturna de la localidad de Abrucena.

El pueblo almeriense ejemplo de biodiversidad: 2.354 especies de plantas y más de 18.000 de invertebrados

Con menos de 1.300 habitantes, es uno de los enclaves ambientales más valiosos de la provincia y un destino ideal para el ecoturismo y las escapadas de fin de semana

E. Gabriel Llanderas

Almería

Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:34

Comenta

Junto a la falda norte de Sierra Nevada se encuentra Abrucena, un pequeño municipio que sorprende por la enorme riqueza natural que lo rodea. Con ... menos de 1.300 habitantes y un pasado que se remonta a asentamientos neolíticos, este pueblo no solo destaca por su historia, ya que fue entregado a los Reyes Católicos en 1489 junto con Abla y Fiñana, sino también por su extraordinaria biodiversidad, una de las mayores de todo el sur peninsular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Últimos días para inscribirse para la Jura de Bandera en El Parador
  2. 2 Empresarios de la piedra natural reclaman «diálogo social» y respuestas a la «presión regulatoria» en las pymes
  3. 3 Los contratos de la Diputación de Almería, cuatro años en el centro de la investigación
  4. 4 Cementerios, parques y reparaciones en los pueblos, las obras investigadas
  5. 5 Amat recibe a la artista Aroa Salaño, participante en La Voz Kids
  6. 6 La III Jornada para la Prevención del Suicidio aborda la Salud Mental en los Mayores
  7. 7 Los contratos de la Diputación de Almería, cuatro años en el centro de la investigación
  8. 8 Una UD Almería de 'embarbaridad'
  9. 9 Podemos e IU sobre los Presupuestos de 2026: «Abandonan deliberadamente a los barrios de Almería»
  10. 10 Los almerienses han hablado: este es su monumento favorito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pueblo almeriense ejemplo de biodiversidad: 2.354 especies de plantas y más de 18.000 de invertebrados

El pueblo almeriense ejemplo de biodiversidad: 2.354 especies de plantas y más de 18.000 de invertebrados