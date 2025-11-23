El pueblo almeriense ejemplo de biodiversidad: 2.354 especies de plantas y más de 18.000 de invertebrados

Junto a la falda norte de Sierra Nevada se encuentra Abrucena, un pequeño municipio que sorprende por la enorme riqueza natural que lo rodea. Con ... menos de 1.300 habitantes y un pasado que se remonta a asentamientos neolíticos, este pueblo no solo destaca por su historia, ya que fue entregado a los Reyes Católicos en 1489 junto con Abla y Fiñana, sino también por su extraordinaria biodiversidad, una de las mayores de todo el sur peninsular.

En su entorno se han identificado 154 tipos de comunidades vegetales diferentes y 2.354 especies de plantas. En las zonas de media montaña dominan los chaparros y las encinas, mientras que en cotas más altas el paisaje se vuelve más forestal, poblado de pinos y encinas. Entre las plantas más abundantes destacan especies como poleo, zahareña, manzanilla, rompepiedras, aliaga, bolina, almecino o esparto, todas ellas empleadas durante generaciones tanto en la medicina popular como en los oficios rurales.

El valor de la vida rural

El municipio apuesta de forma clara por un desarrollo respetuoso con su entorno. Apuesta por un turismo sostenible, que satisfaga las necesidades de los turistas actuales, pero también proteja y mejore las oportunidades del turismo de futuro.

La combinación de altitud, clima y aislamiento convierte Sierra Nevada en un refugio biológico excepcional. Las rapaces encuentran aquí un territorio ideal, con especies emblemáticas como el águila real y el águila perdicera. En la zona también habita el jabalí y la cabra montesa, cuya población en Sierra Nevada es la más numerosa del mundo.

Pero los auténticos protagonistas son los invertebrados, con más de 18.000 especies registradas, muchas de ellas adaptadas a las duras condiciones de la alta montaña. Esta enorme diversidad se explica por factores como la altitud a la que se encuentra esta población, su orientación meridional y el aislamiento respecto a otras cordilleras.

Un entorno natural privilegiado

El territorio de Abrucena ofrece espacios naturales que combinan ocio, educación ambiental y conservación. El Área Recreativa de La Roza, por ejemplo, dispone de mesas, agua potable, barbacoa, zona de acampada y baños, siendo un enclave ideal para pasar el día a solo 8 km del pueblo.

También está el Mirador de la Jairola, al que se llega por un sendero entre terrazas, huertas y una antigua acequia. Por su parte, la conocida Aula de Naturaleza Paredes es un centro de interpretación y actividades ambientales en pleno entorno de alta montaña, diseñado para fomentar la protección del medio ambiente. De igual manera, el Mirador Haza Ribera está integrado en la ruta cicloturística Transnevada, y parte desde Abrucena atravesando parajes como La Roza, el pinar de Hoya Grande y el barranco de Las Chorreras.

Abrucena, el pequeño pueblo que un día formó parte de la frontera medieval y del legado de los Reyes Católicos, es un símbolo de la biodiversidad almeriense y un exponente de ecoturismo y de conservación del entorno natural.