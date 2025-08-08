Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Este municipio desarrolla iniciativas para conservar su entorno natural y su población.

Este es el pueblo almeriense convertido en referente de sostenibilidad, emprendimiento y ecología

Cuenta con unos 200 habitantes censados y desarrolla un ambicioso proyecto de reforestación y agroecología que aspira a regenerar ecosistemas degradados

E. Gabriel Llanderas

Almería

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:50

Aunque muchas zonas de España, y de Almería en particular, continúan ganando habitantes, especialmente aquellas situadas en la franja costera, otras viven el fenómeno contrario: la pérdida progresiva de población. Municipios del interior, con menos servicios y oportunidades laborales, corren el riesgo de quedar prácticamente vacíos si no se revierte esta tendencia.

Frente a esta amenaza, cada vez son más los pueblos que impulsan iniciativas para recuperar población. Algunos lo hacen en solitario, otras, de forma coordinada con localidades vecinas y con el respaldo de entidades públicas, en un esfuerzo común por devolver la vida a sus calles y garantizar su futuro.

Reforestación y agroecología

En la Alpujarra almeriense, el municipio de Almócita, que cuenta con unos 200 habitantes censados, desarrolla un ambicioso proyecto de reforestación. lucha contra la desertificación y agroecología que aspira a regenerar ecosistemas degradados y atraer nueva población rural.

Con una importante colaboración procedente de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Fondos Next Generation, el Proyecto Bosque busca restaurar 20 hectáreas de monte mediterráneo degradado y establecer un modelo sostenible y replicable en zonas rurales afectadas por la despoblación. De la misma forma, también se plantea recuperar antiguos cultivos, como la parra, que quedaron abandonados con el éxodo a las ciudades.

Coordinado por el Ayuntamiento de Almócita junto con la Universidad de Cádiz y la cooperativa Ecoherencia, incluye reforestación participativa con especies autóctonas, como encina, pino carrasco o acebuche. Además, también busca la regeneración de suelos con microorganismos de montaña que mejoran fertilidad y retención de agua, al tiempo que, mediante la organización de talleres, foros y otras actividades de bioeconomía forestal e iniciativas ecoempresariales locales, quiere generar oportunidades económicas y laborales que retengan a la población o atraigan nuevos habitantes a la zona.

A la vanguardia en agroecología

Almócita también impulsa prácticas agroecológicas innovadoras. La localidad forma parte de la Red Terrae, con un banco de semillas y tierras que anima a nuevas familias a recuperar huertas tradicionales con métodos naturales. Además, se han creado huertos vecinales, grupos de consumo responsable, compostaje comunitario y jardines gestionados colectivamente.

Estas iniciativas no solo atraen visitantes, sino que contribuyen a frenar la despoblación y a atraer nuevos habitantes. Además, Almócita ha sido reconocido con el Premio de Buenas Prácticas Ambientales de Andalucía, gracias a su apuesta por el ecomuseo y la participación vecinal.

Emprendimiento local

Un caso ejemplar de emprendimiento es el de Víctor Compán, quien montó una granja de gallinas camperas que produce unos 2.200 huevos diarios y aceite ecológico a partir de olivos centenarios y métodos de economía circular. Su iniciativa ha revitalizado el entorno y ha contribuido a dinamizar la economía de la zona, con lo que ello implica de atracción de nuevas familias al pueblo.

Un modelo rural con futuro

El Proyecto Bosque combina acción climática, investigación científica y tejido local en un modelo que favorece la recuperación ecológica del monte, la implementación de una bioeconomía verde como motor rural y la retención y atracción de población mediante proyectos sostenibles e inclusivos.

