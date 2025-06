El PSOE-A acusa a la Junta de lavarse las manos y no financiar a los ayuntamientos ante el virus del Nilo El secretario adjunto de Organización del PSOE andaluz insiste en que se trata de «un problema de salud pública» y advierte de que «el verano se presenta bastante difícil y negro»

R. I. Almería Lunes, 16 de junio 2025, 13:12

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha insistido en los riesgos que existen ante la transmisión del virus del Nilo y la falta de actuación de la Junta de Andalucía, que trata esta problemática, ha denunciado, «como si fuera una plaga de cucarachas». Moyano ha exigido a la administración autonómica que no se lave las manos y que coordine y financie una actuación conjunta.

Así se ha manifestado Moyano antes de la reunión que ha mantenido en Granada con alcaldes y cargos socialistas de esta provincia y la de Almería para analizar la situación, ya que «el verano se presenta y se prevé bastante difícil, negro y diríamos que horrible». «Y ante esto la Junta de Andalucía no está haciendo absolutamente nada», ha subrayado.

En este sentido, el responsable socialista ha criticado que el Gobierno andaluz «lo único que hace es endosarle el problema a los ayuntamientos» en lugar de hacerle frente «como lo que es, un problema de salud pública».

«El mosquito pica y además tiene un problema para todos y todas, que es que lamentablemente mata. El año pasado ya lo demostró. Más de 100 casos, más de 11 víctimas mortales y este año puede repetirse la situación», ha recalcado Moyano.

Para el secretario adjunto de Organización, este problema tiene y debe ser coordinado por la Junta de Andalucía porque, ha destacado, «lo que no puede ser y no es entendible es que un municipio que colinde con otro tenga diferentes formas de afrontar este problema». «Tiene que ser una actuación coordinada, una actuación financiada por la Junta de Andalucía, no por los ayuntamientos, porque como digo, es un problema de salud pública», ha insistido.

En este sentido, Alejandro Moyano ha criticado cómo el Gobierno de Moreno Bonilla «se lava las manos» y «no quiere saber absolutamente nada de los ayuntamientos», una actitud ante la que el PSOE-A, ha asegurado, «no se va a quedar impasible».

El PSOE de Andalucía, ha asegurado asimismo Moyano, está advirtiendo de que «lo que ocurra será responsabilidad de Moreno Bonilla». «Todo aquello que ocurra durante este verano con respecto a este problema, la responsabilidad será única y exclusivamente del presidente de la Junta de Andalucía y del Gobierno andaluz», ha subrayado.

El PSOE-A, ha destacado el secretario adjunto de Organización, está presentado mociones en las corporaciones locales para exigirle a la Junta que se haga cargo de la coordinación de este problema y que financie lo que los propios ayuntamientos están pagando con sus recursos propios para atacar este problema del virus de Nilo.

En esta línea, Moyano ha destaco de hecho que «hay muchos ayuntamientos que están con sus habilitados nacionales intentando confrontar con la Junta de Andalucía para reclamar el dinero que entendemos que tiene que poner la Junta de Andalucía para atacar el problema del virus de Nilo».

«El mosquito del virus de Nilo no es una plaga como una cucaracha, es un problema de salud pública y por lo tanto es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía», ha concluido.