El PSOE solicita un pleno «monográfico» en la Diputación de Almería que «dé luz» sobre las detenciones de García y Giménez

El PSOE de Almería ha registrado en la Diputación de Almería una solicitud para que se convoque un pleno «extraordinario y monográfico en el cual ... se dé luz, se dé información, se den explicaciones» acerca de las detenciones del presidente y el vicepresidente, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, respectivamente. Una sesión plenaria que, de acuerdo al reglamento regidor, debería convocarse en un plazo de 15 días.

«Han pasado más de 24 horas y, aún en este momento, no tenemos ninguna información. Los que quedan de los miembros del gobierno del Partido Popular en la Diputación Provincial no han hecho ninguna comunicación, no han trasladado ninguna información, no solo al resto de la Corporación provincial, sino tampoco a la ciudadanía de Almería», ha manifestado en la mañana de este miércoles Noemí Cruz, diputada provincial del PSOE.

Cruz ha incidido en que desde su formación creen «que es importante» que se aclare «cuáles son los expedientes que están en cuestión, cuál es la información, la documentación que se le ha requerido a esta institución» así como «cuál es el alcance de la causa» que investiga el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

En cuanto a las figuras de García y Giménez, la diputada socialista ha abundado en las «dudas que están sobrevolando»: «Nadie conoce, a día de hoy en este momento, si el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería siguen siendo diputados, si siguen siendo miembros de la corporación provincial; no sabemos si han dimitido ya, tampoco si lo van a hacer».

Cuestiones, estas, que ha solicitado que sean aclaradas «con la máxima urgencia» por parte del PP, formación que, horas después de los arrestos ocurridos este martes, anunció la suspensión cautelar de militancia de los dos máximos cargos de la Diputación de Almería así como del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, también miembro de este partido y también arrestado en la misma operación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

«Lo de la implicación del alcalde de Fines en las causas vinculadas con la Diputación Provincial tampoco es nuevo, también sucedió ya en el 'Caso Mascarillas'; parece ser que es un miembro imprescindible en esta trama que estamos conociendo», ha valorado Noemí Cruz.

En cuanto a la suspensión de militancia, a juicio de la socialista, «parece que han querido proteger al Partido Popular de las personas detenidas, porque la han suspendido de militancia, pero también debemos saber si quieren proteger a la provincia de Almería, a los ciudadanos de Almería, porque siguen manteniendo, o al menos no tenemos noticia de que no sea así, las actas de diputados».

La punta del iceberg

Ha repetido la diputada la conclusión que, en las horas posteriores a las detenciones, manifestó el secretario general del PSOE en Almería, José María Martín, quien se refirió a que este caso es la «punta del iceberg».

«Es importante destacar que esto es la punta del iceberg porque lo venimos diciendo desde 2021, cuando denunciamos, de hecho nosotros estamos personados en el 'Caso Mascarillas' y lo denunciamos, lo hemos ido reiterando y los hechos nos han dado la razón de que no era un caso aislado. Es un modus operandi del Partido Popular en la Diputación Provincial y ahora se ha hecho extensible, parece, a otros expedientes, a otros temas, a otras áreas», ha apuntillado la diputada.

«Almería está siendo noticia, está trasladando una imagen negativa dentro y fuera de nuestra provincia y creemos que ni Almería ni los almerienses merecen esta imagen que el Partido Popular está trasladando de nuestra tierra», ha concluido.