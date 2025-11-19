Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Noemí Cruz, con diputados provinciales del PSOE, frente al Palacio Provincial. A. A.

El PSOE solicita un pleno «monográfico» en la Diputación de Almería que «dé luz» sobre las detenciones de García y Giménez

La diputada socialista Noemí Cruz demanda conocer «los expedientes que están en cuestión« y la »documentación que se le ha requerido« a la institución

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:48

El PSOE de Almería ha registrado en la Diputación de Almería una solicitud para que se convoque un pleno «extraordinario y monográfico en el cual ... se dé luz, se dé información, se den explicaciones» acerca de las detenciones del presidente y el vicepresidente, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, respectivamente. Una sesión plenaria que, de acuerdo al reglamento regidor, debería convocarse en un plazo de 15 días.

