El PSOE reprocha a la Junta que no haya iniciado en Almería ninguna de las 17 obras pendientes del Pitma Sánchez Teruel ha reprochado a la consejera de Fomento que las expropiaciones de la variante de Mojácar son más caras que la propia obra

M. C. Callejón Almería Jueves, 16 de octubre 2025, 23:32 Comenta Compartir

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel denunció ayer en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz que el Gobierno de Juanma Moreno «no ha iniciado ni una sola de las 17 actuaciones pendientes» incluidas en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma) que afectan a la provincia de Almería.

Durante su intervención, el socialista recordó que este plan contempla 20 actuaciones prioritarias para la provincia, analizadas en el estudio ambiental estratégico, y exigió explicaciones a la consejera sobre los avances producidos durante 2024 y 2025, tanto en la redacción de proyectos como en las obras licitadas y en ejecución.

El diputado autonómico señaló que «en la presente legislatura, siendo usted consejera, no se ha iniciado ninguna de las 17 actuaciones pendientes, ni siquiera se ha finalizado la variante de Mojácar, donde se habla de que las expropiaciones van a costar más que la carretera, algo de lo que el Ayuntamiento les hace responsables». En concreto, dijo, «se habla de un coste de 15 millones de euros, cuando la obra ha costado 6,5», y apuntó que el origen del problema puede estar en «haber empezado la obra sin tener resueltas las expropiaciones».

También recordó que permanecen sin iniciar «actuaciones clave» para la movilidad de los almerienses, entre ellas, el eje viario del Poniente, que afecta a 300.000 personas que viven allí; la continuación de la autovía del Almanzora hasta Baza; la conexión de la variante de Roquetas con la Urbanización; la carretera entre la A-7 y el puerto de Garrucha, que es el principal puerto de graneles sólidos de Andalucía y el tercero de España; o las mejoras en la A-358 entre Berja y Dalías.

El parlamentario socialista puso el foco, además, en proyectos relevantes para poblaciones concretas, como las variantes de Cuevas del Almanzora, Vélez-Rubio o Benahadux, los dos puentes en la A-399 o la carretera entre Oria y Chirivel, que evitaría que se corte el tráfico cada vez que llueve con fuerza. Por último, aseguró que también están pendientes actuaciones para mejorar la conexión de Almería con otras provincias y con Madrid.

Sánchez Teruel cuestionó a la consejera Rocío Díaz si «el problema para no iniciar obras puede ser que los fondos europeos se han comprometido en otros sitios y, sin esos fondos que llegan de Europa, la Junta no es capaz de hacer nada», a la vez que lamentó que el Gobierno andaluz del Partido Popular «se pase los años actualizando proyectos y dándole vueltas a los papeles, mientras la realidad es que las actuaciones comprometidas por Juanma Moreno con Almería no han comenzado».

Balance de la consejera

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda justificó, por su parte, que los datos de ejecución de este plan de grandes obras entre 2024 y 2025 demuestran «el esfuerzo que se está haciendo desde este Gobierno en la planificación, en la gestión y en la ejecución de sus infraestructuras», lo que comparó con la acción del Ejecutivo central, al que acusó de «falta de compromiso» por los «retrasos» en el Corredor Mediterráneo.

«Desde el año 2016, se suceden los anuncios de la llegada del AVE a Almería y, bueno, (...) parece que en 2025 también seguimos esperando certezas», reprochó la titular andaluza de Fomento, al tiempo que incidió en el «compromiso» de la Junta con el soterramiento de la capital tras haber «triplicado» sus aportaciones iniciales a esta obra a través de la sociedad Almería Alta Velocidad hasta los 48 millones de euros.

Resaltó, del mismo modo, la titular de Fomento las actuaciones para completar la conexión de la A-7 con la Autovía del Almanzora, el desdoblamiento de la A-352 de Vera a Garrucha o las obras de la variante sur de Berja, lo que se suma a los «más de 20 millones de euros» que están en ejecución o licitación para la variante costera de Mojácar, así como para el refuerzo del firme de la A-92 entre Fiñana y Tabernas.

La consejera andaluza también avanzó la tramitación de proyectos «para hacer obras por un importe de más de 100 millones de euros». Y, entre ellos, citó el tramo entre Olula del Río y Fines correspondientes a la Autovía del Almanzora, además del acceso a las urbanizaciones del término municipal de Roquetas de Mar o el propio acceso Norte a Almería desde enlace de Viator.