El PSOE reivindica las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez en Almería y critica la inacción del PP en la provincia Anabel Mateos y Francisco Javier Ayala destacan los 560 millones de Next Generation para la provincia, así como las medidas para defender al campo almeriense de los aranceles

El PSOE ha contrapuesto la transformación y los avances de los que se benefician las grandes ciudades de la provincia gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno de España frente a la «desidia» en la gestión del Partido Popular. Para el secretario general del PSOE de Almería, José María Martín Fernández, el PP representa un modelo «absolutamente trasnochado y que se caracteriza por el abandono de los servicios públicos», algo que afecta directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y que en Almería y Andalucía los acomete el Gobierno de Moreno Bonilla.

Frente a esto, desde el PSOE «planteamos un modelo en la misma línea de lo que está haciendo Pedro Sánchez en la provincia de Almería» y es que, como ha sostenido, las «grandes transformaciones que se están llevando a cabo en la provincia de Almería tienen el sello del Gobierno de España». Estas y otras cuestiones se han puesto sobre la mesa en el transcurso del encuentro que han mantenido José María Martín, la secretaria de Municipios del Litoral de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Anabel Mateos, el secretario de Ciudades y Áreas Metropolitanas del PSOE, Francisco Javier Ayala, y representantes socialistas de municipios de la provincia.

El líder de las y los socialistas almerienses considera que el presidente de la Junta de Andalucía ha demostrado tener un «compromiso nulo» con la provincia y ha puesto como ejemplo uno muy reciente como es que Moreno Bonilla «no haya movido un papel» para solicitar la obligación de servicio público de los vuelos de Almería con Madrid y Barcelona. En el encuentro también se ha puesto sobre la mesa la necesidad de «presentar a la ciudadanía proyectos en los que ya estamos trabajando para gobernar, con buenos equipos, de una manera diferente a la que representa el PP».

Por su parte, Anabel Mateos, ha destacado las importantes inversiones que han llegado ya a la provincia de la mano de los fondos Next Generation gestionados por Pedro Sánchez. Almería ha recibido ya 560 millones de euros que se han destinado a «materias tan importantes como el agua, las energías renovables, la descarbonización o infraestructuras» así como otras referentes a la sanidad, como el edificio de consultas externas de Torrecárdenas o el Hospital de Roquetas de Mar que, por cierto, «acumula un gran retraso por parte de la Junta de Andalucía». Sobre los fondos europeos, Anabel Mateos ha recordado que la «cúpula del Partido Popular se fue a Bruselas a pedir que no nos llegara dinero a España». Sin ese dinero, ha continuado, no se hubieran podido llevar a cabo otras tantas actuaciones en materia agrícola -modernización de regadíos, con más de 200 millones de euros- o turística –más de 19 millones de euros para la sostenibilidad y modernización del turismo del que se han beneficiado la capital, Roquetas de Mar y otros municipios del Levante.

Cogobernanza y aranceles

De otro lado, Francisco Javier Ayala, que también es alcalde Fuenlabrada, una ciudad de la misma población que la capital, ha apostado por la «cogobernanza» con los colectivos sociales y por llevar a cabo políticas municipales de protección social algo por lo que, ha dicho, «no tiene sensibilidad» el equipo de Gobierno del PP de Almería y que se refleja en su gestión. «Las obras de modernización y transformación de una ciudad deben ser compartidas siempre con los colectivos, con las entidades, para que hagamos ciudades mucho más afectadas por la ciudadanía», ha defendido.

Asimismo, ha ensalzado el impulso que está dando el Gobierno de España a la capital y que se materializa en importantes obras financiadas tanto por fondos estatales como los procedentes de Bruselas que fueron conseguidos y ahora gestionados por Pedro Sánchez. En una tierra con una fuerte economía vinculada al sector primario, ha querido poner en valor la apuesta por Pedro Sánchez por poner en marcha medidas para paliar los efectos de los aranceles de Trump. «Hemos visto cómo los patriotas de banderita se han callado justo en un momento en el que hay que salir a defender a los agricultores y a nuestros productos», ha lamentado.