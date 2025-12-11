El PSOE registra en el Parlamento de Andalucía la comisión de investigación sobre caso Mascarillas: «Moreno no dice ni mu»

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha asegurado este jueves después de formalizar en el Registro de la Cámara ... autonómica la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el caso Mascarillas, de cobro de comisiones por material sanitario que afectó a la Diputación de Almería, que «le pedimos explicaciones a Moreno Bonilla» al argumentar que «cuando tiene que ver con lo que pasa en su casa, con tapar la suciedad de su casa; Moreno Bonilla, ni mu, ni mu».

En declaraciones a los medios de comunicación la también vicesecretaria general del PSOE de Andalucía ha sostenido sobre el propósito de crear este órgano en el seno del Parlamento sería para «saber la verdad de lo que está pasando con nuestro dinero, con los impuestos que pagan todos los días los andaluces».

El deseo de los socialistas andaluces es que el Pleno del Parlamento que se celebrará el 22 de enero incluya en su orden del día el debbate d este asunto.

Ha sostenido que este paso parlamentario del PSOE se sustenta en «la falta de explicaciones y las mentiras del presidente Moreno Bonilla» y esto propicia que «no nos queda más remedio que acudir al registro del Parlamento a la solicitud de una comisión de investigación» tras esgrimir que «le hemos preguntado en reiteradas ocasiones y no nos ha dicho nada».

«Lo saben todo y lo tapan todo», ha proclamado la dirigente del PSOE andaluz, mientras ha señalado como línea de actuación de esa comisión de investigación indagar en «las empresas vinculadas a dirigentes del Partido Popular y a familiares del Partido Popular».

Ha señalado que «esas empresas de esos contratos que se están investigando tienen contrataciones con la Junta de Andalucía», mientras que ha esgrimido que el vínculo de las contrataciones son «con las consejerías donde están al frente almerienses, los del Partido Popular de Almería, en el gobierno de la Junta de Andalucía».

La portavoz parlamentaria socialista ha asegurado que «tenemos muchas preguntas, muchas dudas y hemos conocido que la Junta de Andalucía también ha contratado con las empresas vinculadas a la trama corrupta del Partido Popular de Almería», para inferir entonces que «el Partido Popular de Almería es el Partido Popular de Andalucía».

«Moreno Bonilla tiene granero de voto y vinculación directa con el Partido Popular de Almería», ha seguido señalando sobre el presidente andaluz, quien seguidamente ha apuntado hacia un dirigente histórico como Javier Arenas de quien ha remarcado «el papel que ha jugado Javier Arenas en el Partido Popular de Andalucía a lo largo de todos estos años y quién es el padrino de Moreno Bonilla».

Márquez, quien ha ironizado con Moreno llamándolo «lince» por que eligiera al detenido expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, para integrarlo en la ejecutiva del PP andaluz que salió de su XVII Congreso regional celebrado a primeros de noviembre, ha señalado aspectos de este caso judicial como la expulsión de la Diputación como parte personada en el caso al considerarse que entorpecía la investigación o detalles de los personajes implicados como posesión de armas o dinero guardado en fundas de almohadas.

«Estamos hablando de gente mafiosa del Partido Popular y que después de ser detenido han contado a los medios de comunicación que tenía un coche oficial esperándolo en la puerta para llevarlo a los despachos de la Diputación», antes de preguntarse de forma retórica sobre «quién estaba en esos despachos esperando al presidente de la Diputación del Partido Popular de Almería detenido» y ha apuntado entonces a «la mano derecha de Moreno Bonilla», en alusión velada al consejero Ramón Fernández-Pacheco, convertido en nuevo presidente provincial del PP de Almería tras la detención de Javier Aureliano García.