Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
María Márquez, en el Parlamento de Andalucía. E. P.

El PSOE registra en el Parlamento de Andalucía la comisión de investigación sobre caso Mascarillas: «Moreno no dice ni mu»

La portavoz socialista defiende que el objetivo es «saber la verdad» sobre lo que ocurre «con los impuestos que pagan todos los días los andaluces»

E. P.

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 12:41

Comenta

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha asegurado este jueves después de formalizar en el Registro de la Cámara ... autonómica la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre el caso Mascarillas, de cobro de comisiones por material sanitario que afectó a la Diputación de Almería, que «le pedimos explicaciones a Moreno Bonilla» al argumentar que «cuando tiene que ver con lo que pasa en su casa, con tapar la suciedad de su casa; Moreno Bonilla, ni mu, ni mu».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  2. 2 La Hermandad del Cristo del Mar inaugura su gran rastrillo en Roquetas
  3. 3 Ecovidrio lanza una campaña para fomentar el reciclaje en El Ejido
  4. 4 El IDM La Gloria estrena nuevo suelo con pavimento sintético
  5. 5 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  6. 6 Este es el local que reabre tras 11 meses cerrado por las obras del Paseo
  7. 7 «¿Dónde van a poner los palcos para la Semana Santa? ¿La procesión irá en zigzag?»
  8. 8 El sorprendente e inusual visitante que ha sido visto en la costa este fin de semana
  9. 9 Servicios Sociales recibe una donación de 500 plantas para decorar varios centros en El Ejido
  10. 10 «Le han aplazado la cita a mi bebé hasta el 14 de enero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE registra en el Parlamento de Andalucía la comisión de investigación sobre caso Mascarillas: «Moreno no dice ni mu»

El PSOE registra en el Parlamento de Andalucía la comisión de investigación sobre caso Mascarillas: «Moreno no dice ni mu»