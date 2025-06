El PSOE reclama a la alcaldesa medidas «de verdad» para compensar las pérdidas de las tiendas y bares del Paseo

R. I. Almería Jueves, 5 de junio 2025, 13:52 Comenta Compartir

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha reclamado a la alcaldesa medidas «de verdad» para compensar las pérdidas que están sufriendo los comerciantes y hosteleros del Paseo y su entorno como consecuencia del retraso de las obras de remodelación de esta vía principal de la ciudad.

Fátima Herrera ha explicado que medidas «de verdad» no son las acciones «de postureo que ha ideado atropelladamente el equipo de Gobierno». Medidas «de verdad» son, según ha indicado, subvenciones específicas o bonificaciones en tasas municipales. «Esto es algo que ya vienen haciendo otros ayuntamientos de España y no entendemos por qué en Almería no se pueden aplicar», ha declarado.

La portavoz del PSOE ha apuntado «la sucesión de torpezas del PP» en relación con esta obra y ha avanzado que su grupo va a solicitar formalmente información del porqué de los retrasos de la primera fase y el nuevo cronograma de las obras. «No informaron con tiempo a todos los comerciantes y hosteleros de la planificación de los trabajos y de cómo les iba a afectar a sus calles y no se está haciendo un seguimiento escrupuloso de todo el proceso para poder adelantarse a posibles contratiempos», ha remarcado.

Fátima Herrera ha recordado cómo en el caso de las obras del entorno del Casco Histórico pasó exactamente lo mismo. «Colocaron adoquines que a los dos días estaban rotos y encima le devolvieron la garantía íntegra a la empresa porque le dieron el visto bueno a la obra, a pesar del deterioro que presentaba el pavimento». «¡Ese es el nivel de exigencia del Partido Popular de Almería con las obras que se hacen en Almería!», lamenta la concejala socialista.

Compensaciones

«Almería merece mucho más», según Herrera, quien aboga por «ser muy exigentes con las empresas que realizan las obras para que cumplan los plazos escrupulosamente y se ajusten a los materiales contratados», así como por «compensar económicamente a los autónomos y pequeñas empresas que están sufriendo los estragos de la gestión calamitosa del PP de este proyecto».

Fátima Herrera ha reiterado su apoyo a los comerciantes y hosteleros del Paseo y su entorno a quienes traslada asimismo que «desde la oposición presionaremos al equipo de Gobierno para que esté más encima de la obra y cumpla los plazos prometidos».