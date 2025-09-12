El PSOE propone dotar de sombra y fuentes los parques infantiles de Almería Los socialistas elevan una moción con un plan de acción para evitar las consecuencias del cambio climático sobre los espacios de ocio infantil, vacíos durante el verano

El PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha presentado una moción para abordar los efectos del cambio climático en los espacios de ocio de la ciudad destinados a los más pequeños. La iniciativa, que se debatirá en el próximo Pleno de este lunes busca proteger a los más pequeños del sol extremo mediante la creación de zonas de sombra y la instalación de fuentes de agua potable en los parques infantiles.

La propuesta, explicaron ayer desde el PSOE en una nota, surge en respuesta a la creciente preocupación de las familias por las altas temperaturas y las olas de calor que se prolongan más allá del verano, haciendo difícil el uso de parques y plazas durante gran parte del día. La portavoz socialista, Fátima Herrera, incidió en que «el juego es un derecho fundamental de la infancia» y que «la falta de sombra y agua en estas zonas de esparcimiento se ha convertido en una queja recurrente de los vecinos y vecinas de Almería».

«En una ciudad como Almería, con más de 300 días de sol al año, es crucial adaptar nuestros espacios públicos para garantizar la salud y el bienestar de los niños», apuntó Herrera, para quien no se puede permitir «que el ocio de los más pequeños se vea limitado por un problema que tiene solución».

Así, la moción socialista propone una estrategia en tres fases. La primera, de inventario, en la que se elaborará un listado de todos los parques infantiles que carecen de sombra y fuentes de agua. En segundo lugar, el plan de actuación por el que se establecerá una inversión que incluya la plantación de árboles, la instalación de pérgolas verdes, toldos u otras soluciones técnicas en las zonas identificadas, así como fuentes de agua potable. La tercera y última fase sería el mantenimiento, para el que proponen un plan de conservación que asegure el buen estado de los elementos.

Desde el PSOE subrayan que, además de proteger a los niños de la radiación ultravioleta, la iniciativa busca fomentar su desarrollo físico y social, al garantizar que puedan disfrutar de un entorno seguro y adecuado, también los meses de verano.

La propuesta insta al equipo de gobierno del PP a tomar medidas concretas y asumir su responsabilidad ante la realidad del cambio climático y las demandas de la ciudadanía.