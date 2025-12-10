El PSOE pide retirar el nombre de Javier Aureliano García a dos espacios públicos de Fines y Balanegra

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Almería, Soledad Martínez Pastor, ha anunciado la presentación de mociones en los ayuntamientos de Fines y Balanegra ... para retirar el nombre del expresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, de dos equipamientos municipales inaugurados en los últimos cuatro años. Para la dirigente socialista, mantener denominaciones vinculadas a una persona detenida e investigada penalmente «supone un daño evidente a la imagen pública de los municipios y a su ejemplaridad institucional».

Martínez Pastor, según ha trasladado el PSOE en un comunicado este miércoles, ha subrayado que los espacios públicos son bienes comunes de todos los vecinos y que su nombre debe asociarse «a elementos que unan, identifiquen y representen al municipio», en lugar de remitirse a dirigentes que atraviesan procesos judiciales en activo. Según ha defendido, se trata de «preservar el prestigio de las instituciones locales y asegurar que los equipamientos no queden ligados a episodios que deterioran la confianza ciudadana».

En el caso de Fines, el Grupo Municipal Socialista solicitará iniciar el expediente para modificar la denominación del Espacio Escénico inaugurado en 2021 -meses después de la detención de Óscar Liria, exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería y exconcejal de Fines- y actualmente llamado 'Javier Aureliano García'. Los socialistas entienden que el mantenimiento de esa referencia personal proyecta «una sombra innecesaria sobre un lugar que es punto central de encuentro cultural y social». La moción pide sustituir el nombre por una denominación neutra y de consenso, además de adaptar la rotulación y documentación oficial en el menor plazo posible.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista en Balanegra plantea también la retirada del nombre del expresidente del Centro Deportivo y Cultural inaugurado en 2023, así como la apertura de un proceso de participación vecinal para elegir una nueva denominación. La propuesta contempla consultas o encuestas ciudadanas «para que sean los propios vecinos quienes propongan y decidan un nombre que los represente». Asimismo, se pide notificar el cambio a entidades y asociaciones que desarrollan allí su actividad.

Soledad Martínez ha asegurado que los socialistas trasladarán esta propuesta a los plenos de Fines y Balanegra «en defensa de la ética pública y solicitarán que estos dos espacios tengan una denominación vinculada al propio municipio, a su historia, a su geografía o a valores reconocidos socialmente, de forma que todos los vecinos puedan sentirse plenamente identificados». Para el PSOE, esta decisión «no responde a criterios partidistas, sino a la necesidad de salvaguardar el nombre y la reputación de los ayuntamientos y de aquellos lugares que deben ser patrimonio compartido de la ciudadanía».