Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Javier Aureliano García, frente al espacio con su nombre de Fines. R. I.

El PSOE pide retirar el nombre de Javier Aureliano García a dos espacios públicos de Fines y Balanegra

Los grupos municipales de ambos ayuntamientos elevarán a sus respectivos plenos mociones con dicha demanda al considerar que supone «un daño evidente a la imagen pública de los municipios»

Ideal

Almería

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 14:33

Comenta

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Almería, Soledad Martínez Pastor, ha anunciado la presentación de mociones en los ayuntamientos de Fines y Balanegra ... para retirar el nombre del expresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, de dos equipamientos municipales inaugurados en los últimos cuatro años. Para la dirigente socialista, mantener denominaciones vinculadas a una persona detenida e investigada penalmente «supone un daño evidente a la imagen pública de los municipios y a su ejemplaridad institucional».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  2. 2 El abuelo del niño hallado sin vida en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo
  3. 3 Ecologistas en Acción alerta de un «plano manipulado» para situar el Algarrobico en suelo urbanizable
  4. 4 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  5. 5 Días contados para derribar las últimas viviendas y el edificio de la calle Hércules
  6. 6 Luz verde a 27 millones para el balasto de la vía del AVE Murcia-Almería
  7. 7 Huelga de médicos en Almería: servicios mínimos en los centros sanitarios
  8. 8 El tranvía de Jaén vuelve a la calle para comprobar su fiabilidad
  9. 9 El rincón de la Alpujarra donde han enseñado a preparar un conocido plato de origen alemán
  10. 10 El abuelo del niño hallado sin vida en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE pide retirar el nombre de Javier Aureliano García a dos espacios públicos de Fines y Balanegra

El PSOE pide retirar el nombre de Javier Aureliano García a dos espacios públicos de Fines y Balanegra