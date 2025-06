El PSOE pide a la Junta que dote al 'Princesa Sofía' del personal no docente necesario el próximo curso

A. M. Almería Lunes, 23 de junio 2025, 12:18 Comenta Compartir

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha pedido a la Junta de Andalucía que se organice durante los dos meses y medio que quedan ahora hasta principio del curso escolar para dotar al colegio de educación especial Princesa Sofía del personal no docente necesario y ofrecer, así, el servicio que requiere cada uno de los niños y niñas escolarizados en este centro único en la provincia.

Acompañado por una delegación de madres y padres del alumnado del Princesa Sofía, ha reclamado –según le han trasladado las familias- «una persona más en Enfermería, dos fisioterapeutas y un PTIS» para cada aula durante todo el tiempo que están los niños en el centro y «que se cubran inmediatamente las bajas y ausencias».

«Para este año ya no podemos hacer nada, pero estamos aquí para pedir que, con tiempo, el Gobierno andaluz garantice que el primer día del próximo curso escolar ya esté el personal en el centro», ha insistido el diputado socialista y ha asegurado que el balance del curso ha sido «negativo» para la comunidad educativa al sufrir «múltiples carencias» por la falta de personal no docente. Además, no han podido recibir la atención específica que aparece en los dictámenes de escolarización de los chicos y chicas que acuden a este centro para atender sus necesidades educativas.

En el centro, ha explicado, hay 14 niños con botón gástrico, que precisan cada mañana 25 actuaciones, y cada actuación tiene una duración mínima de 15 minutos, por lo que la alimentación por sonda «requiere más del 60% de su tiempo». Otros diez niños precisan de la preparación y administración de medicación y, en general, los más de 120 niños y niñas matriculados precisan de atención inmediata ante crisis epilépticas, desaturaciones, aspiraciones, vómitos o crisis de agitación siendo «situaciones que ocurren varias veces cada día a lo largo de las mañanas». «Todo ello lo asumen el médico y enfermera del centro y, ante esta situación, el centro necesita una segunda persona en la Enfermería», ha reivindicado.

En cuanto a los profesionales de Fisioterapia, este año, tres se han ocupado de 64 alumnos y alumnas y hay muchos «que necesitan de un fisioterapeuta que no han recibido la atención que prescribe su dictamen de escolarización, porque son insuficientes» para atender a todos los escolarizados.

Esta situación, según han trasladado las familias, «ha provocado una reducción en las sesiones y en el tiempo de duración de las sesiones que reciben los chicos y chicas, así como una sobrecarga para los 3 profesionales con que cuenta el centro, que no pueden más», ha lamentado Sánchez Teruel que ha comparado el personal del Princesa Sofía -3 fisioterapeutas para 64 personas- con el que cuentan en un nuevo centro de El Ejido –un profesional para cinco niños y niñas-.

A esta situación se añade que la Delegación Provincial de Desarrollo Educativo «ya conoce que serán, al menos, 74 alumnos y alumnas los que van a necesitar de cara al próximo curso el recurso de fisioterapia en este centro, porque así lo determina su dictamen de escolarización» por lo que ha urgido a aumentar el personal de cara al próximo curso.

Situaciones críticas

La falta evidente de personal no docente en el colegio Princesa Sofía provoca situaciones como la descrita por una de las madres y representante del AMP, Eva Camacho, quien asegura que ha tenido que dejar su trabajo para acudir al centro a alimentar a su hijo, que come con botón gástrico, porque nadie podía darle ni el desayuno ni el almuerzo. «Actualmente hay 14 niños con botón gástrico y Educación sabe que el próximo curso habrá 19, pero tenemos el mismo personal», ha añadido. «No me gustaría verme otra vez en la tesitura de venir, de nuevo, de salir corriendo de mi trabajo a alimentar a mi hijo porque no hay personal», ha descrito.

«Me gustaría que Moreno Bonilla, que está visitando Almería, tenga un hueco para venir al Princesa Sofía a conocer la realidad de nuestros hijos e hijas y le contemos nuestra situación y nuestras demandas», ha invitado y ha reclamado la atención que merecen los niños y niñas de este centro porque son, además, «personas más vulnerables».