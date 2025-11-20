El PSOE pide la dimisión de los tres cargos del PP detenidos: «No pueden seguir representando a los almerienses»

Dos horas después de que se conociera el auto judicial que deja en libertad con cargos a Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de ... Almería, Fernando Giménez, vicepresidente, y Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, el secretario general del PSOE en Almería, José María Martín ha exigido su dimisión. «Estas personas no pueden, ni un solo minuto más, seguir representando a los almerienses y estar al frente de nuestras instituciones», ha aseverado Martín tras recalcar que, por orden del juez, tendrán que comparecer en los juzgados dos veces al mes y se les ha retirado el pasaporte.

Ha acusado el líder provincial del PSOE a Juanma Moreno Bonilla, de haber «permitido durante todos estos años que las personas señaladas e investigadas por ese caso ('Mascarillas') hayan desarrollado su actividad política con absoluta normalidad, sin tacha alguna por parte del presidente del Partido Popular Andaluz y presidente también de la Junta de Andalucía». Se refiere, en este caso, a Giménez y Sánchez, imputados en el caso inicial por el que acabó dimitiendo tras ser detenido el vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria. «Ha permitido que estas personas se presentasen a las elecciones», ha reprochado Martín.

También se ha dirigido al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo: «Ni Moreno Bonilla ni Feijóo han movido un solo dedo para evitar lo que hemos conocido estos días. Al contrario, estamos convencidos y lo estamos viendo que lo que han hecho es tapar y ocultar y justificar lo sucedido».

Ha incidido en que hasta este jueves no se tenía constancia del periodo investigado por la justicia, que «se remonta al año 2016», ha explicado José María Martín sobre la «sorpresa» descubierta: «No estamos hablando solo del 'Caso Mascarillas'». Ha recalcado que, entonces, el presidente era Gabriel Amat.

«Estamos hablando del caso Partido Popular y todo esto nos invita a pensar que esto, como ya hemos dicho varias veces, es solo la punta del iceberg de una posible red de corrupción enraizada en el Partido Popular de Almería», ha puesto sobre la mesa, recuperando las manifestaciones vertidas días atrás, cuando se refería a que se estaría investigando «la existencia posible de una organización criminal dirigida por la cúpula del Partido Popular de Almería, enraizada, insisto, en la Diputación provincial y que se habría centrado en la manipulación de la contratación de obra pública y de suministros, también, como es el caso de las mascarillas».

Ante esta situación, llama a Moreno Bonilla y a Núñez Feijóo a «tomar medidas urgentemente». Martín asegura tener claro qué se debe hacer: «Tienen que apartar a Javier Aureliano García, Fernando Giménez y Rodrigo Sánchez de sus cargos orgánicos en el Partido Popular y, especialmente, también pedirles que entreguen su acta como representantes públicos en la provincia de Almería».

El secretario general del PSOE considera que, de no hacerlo «de manera inmediata», se «estarán uniendo el futuro tanto de Feijóo como de Moreno Bonilla al futuro de estas personas que habrían actuado al margen de la ley durante muchos años».

«Se trata -ha concluido- de una organización presuntamente dedicada al amaño de contratos públicos para delinquir y que no solo habría llegado a la Diputación provincial, sino que se había extendido a otras instituciones públicas gobernadas por el Partido Popular de Almería, como es el caso del Ayuntamiento de Fines y, posiblemente, otras instituciones como podría ser el Ayuntamiento de Tíjola, también gobernado por el Partido Popular de Almería».