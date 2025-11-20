Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José María Martín, en la ejecutiva del PSOE.

El PSOE pide la dimisión de los tres cargos del PP detenidos: «No pueden seguir representando a los almerienses»

El secretario general socialista en Almería acusa a Moreno Bonilla de haber «permitido que estas personas se presentasen a las elecciones» tras aparecer en el 'Caso Mascarillas'

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:20

Comenta

Dos horas después de que se conociera el auto judicial que deja en libertad con cargos a Javier Aureliano García, presidente de la Diputación de ... Almería, Fernando Giménez, vicepresidente, y Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines, el secretario general del PSOE en Almería, José María Martín ha exigido su dimisión. «Estas personas no pueden, ni un solo minuto más, seguir representando a los almerienses y estar al frente de nuestras instituciones», ha aseverado Martín tras recalcar que, por orden del juez, tendrán que comparecer en los juzgados dos veces al mes y se les ha retirado el pasaporte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juez deja en libertad con cargos al presidente de la Diputación de Almería y al resto de detenidos
  2. 2 Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación
  3. 3 Detienen por destrozos en un apartahotel de Vera al acusado de amputar un dedo a un agente en agosto
  4. 4 Giménez a Liria: «Es un 'cagao' a la hora de la verdad. Quiero que vea que lo necesita»
  5. 5 Suben a ocho los presuntos implicados en la segunda fase del Caso Mascarillas en Almería
  6. 6 Javier Aureliano García y el resto de detenidos en Almería declaran este jueves en el juzgado
  7. 7 El juez deja en libertad con cargos al presidente de la Diputación de Almería y al resto de detenidos
  8. 8 Diez implicados por presuntos contratos irregulares de obras y servicios desde la Diputación
  9. 9 Vehículos de lujo y dinero en sobres y bolsas de plástico: los orígenes
  10. 10 Máxima expectación en los juzgados de Almería por las declaraciones de los detenidos en la Diputación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El PSOE pide la dimisión de los tres cargos del PP detenidos: «No pueden seguir representando a los almerienses»

El PSOE pide la dimisión de los tres cargos del PP detenidos: «No pueden seguir representando a los almerienses»